7 Mayıs Kılıçdaroğlu mitingi yok mu, neden yok, iptal mi oldu, günü mü değişti? Kılıçdaroğlu 7 Mayıs miting günü neden değişti, hangi güne alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mayıs'ta aynı saatlerde İstanbul'da miting yapacaktı. İki liderin aynı saatlerde İstanbul'da vatandaşa seslenmesi beklenirken Kılıçdaroğlu'nun programında bir değişiklik oldu. Peki, 7 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu mitingi yok mu, neden yok, günü mü değişti? Kılıçdaroğlu 7 Mayıs miting günü neden değişti, hangi güne alındı? İşte detaylar...

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. 4 cumhurbaşkanı adayı çalışmalarını hızlandırırken, liderlerin miting takvimleri de belli oldu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu mitingi hangi gün yapılacak, miting tarihi mi değişti? Ayrıntılar sizlerle...

KEMAL KILIÇDAROĞLU MİTİNGİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mayıs'ta aynı saatlerde İstanbul'da miting yapacaktı. Ancak son anda Kılıçdaroğlu'nun programı değişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu paylaşımında, "Yüz binlerin sesini, 6 Mayıs'ta Maltepe Miting alanında katlayarak çoğaltmaya var mısınız?" ifadelerini kullandı.

Bu noktada dikkat çeken bir tesadüf meydana geldi. Buna göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Milllet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da miting yapacağı öğrenilmişti.

İki liderin aynı saatlerde İstanbul'da vatandaşa seslenmesi beklenirken Kılıçdaroğlu'nun programında bir değişiklik oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Kılıçdaroğlu'nun 6 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da meydanlarda olacağını duyurdu.

Söz konusu tweet'te şu ifadeler yer aldı: "Sevgili İstanbullular; Bugün İzmir'den dünyaya sesini duyuran güçlü, coşkulu, inançlı ve kararlı yüzbinlerin sesini, 6 Mayıs'ta Maltepe Miting alanında katlayarak çoğaltmaya var mısınız? #SanaSöz baharı hep birlikte getireceğiz…"

KILIÇDAROĞLU 7 MAYIS MİTİNG TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ, HANGİ GÜNE ALINDI?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 Mayıs 2023 tarihindeki mitingi 6 Mayıs 2023 tarihine alındı. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi 7 Mayıs Pazar değil 6 Mayıs Cumartesi 2023 tarihinde yapılacak.