2023 seçimler yaklaşırken Cumhurbaşkanı adayları seçim mitinglerine tüm hızıyla devam ediyor. 7 Mayıs tarihinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da büyük mitingleri olacak. Peki, 7 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu aynı gün nerede miting yapacak, ne zaman, saat kaçta? Hangi il ve ilçede mitingler olacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, 7 Mayıs'ta İstanbul'da aynı saatte miting yapacak

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. 4 cumhurbaşkanı adayı çalışmalarını hızlandırırken, liderlerin miting takvimleri de belli oldu. 7 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu aynı gün nerede miting yapacak, ne zaman, saat kaçta? Hangi il ve ilçede mitingler olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU AYNI GÜN NE ZAMAN MİTİNG YAPACAK?

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala liderlerin miting takvimleri de netleşti. Buna göre 7 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aynı saatlerde İstanbul'da miting yapacak. Erdoğan'ın programı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, Kılıçdaroğlu'nun mitingi ise Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılacak.

Bu noktada dikkat çeken bir tesadüf meydana geldi. Buna göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Milllet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da miting yapacak.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU 7 MAYIS MİTİNGLERİ NEREDE OLACAK?

İki lider megakentte aynı saatlerde miting yapmaya hazırlanırken, aralarındaki tek fark programlarının yapılacağı yer oldu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, Kılıçdaroğlu'nun mitingi ise Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda gerçekleşecek.