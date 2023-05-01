7 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi var mı, günü değişti mi, miting yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi hangi gün, Pazar mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu 7 Mayıs 2023 tarihinde aynı gün İstanbul'da miting düzenleyecekti. Fakat Kılıçdaroğlu'nun mitingi 6 Mayıs'a alınmıştı. Bunun ardından vatandaşlar Erdoğan'ın mitingi de farklı güne mi alındı merak etti. Peki, 7 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi var mı, günü değişti mi, miting yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi hangi gün, Pazar mı?