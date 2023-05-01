7 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi var mı, günü değişti mi, miting yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi hangi gün, Pazar mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu 7 Mayıs 2023 tarihinde aynı gün İstanbul'da miting düzenleyecekti. Fakat Kılıçdaroğlu'nun mitingi 6 Mayıs'a alınmıştı. Bunun ardından vatandaşlar Erdoğan'ın mitingi de farklı güne mi alındı merak etti. Peki, 7 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi var mı, günü değişti mi, miting yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi hangi gün, Pazar mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mayıs'ta aynı saatlerde İstanbul'da miting yapacaktı. İki liderin aynı saatlerde İstanbul'da vatandaşa seslenmesi beklenirken Kılıçdaroğlu'nun programında bir değişiklik oldu. Peki, 7 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi var mı, günü değişti mi, miting yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi hangi gün, Pazar mı? İşte bilgiler...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN 2023?
Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da miting yapacak. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ 7 MAYIS MI, GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul mitingi 6 Mayıs değil 7 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Yani Erdoğan'ın İstanbul mitingi 7 Mayıs Pazar günü olacaktır.