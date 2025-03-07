7 MART TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? 7 Mart Cuma akşamı hangi diziler, programlar yayınlanacak?
Bugün televizyonda neler var? 7 Mart TV yayın akışı, televizyonseverler tarafından merakla araştırılıyor. Bugün televizyonda neler var? sorusunun yanıtını arayan izleyiciler, özellikle 7 Mart Cuma akşamı hangi diziler, programlar var? sorusuna odaklanmış durumda.
Popüler diziler, eğlenceli programlar ve heyecan dolu yarışmalarla dolu bir akşam ekranlarda izleyicileri bekliyor. Özellikle Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan yapımlar, 7 Mart TV yayın akışı ile netlik kazanıyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8 gibi ana kanalların 7 Mart Cuma TV yayın akışı, farklı türlerdeki içeriklerle izleyicilere zengin bir seçenek sunuyor. Akşam kuşağında hangi diziler ve programlar var? İşte detaylar...
7 MART TV YAYIN AKIŞI
7 Mart Cuma akşamı hangi diziler, programlar var? sorusuna yanıt arayanlar için bu akşam ekranlarda birbirinden farklı içerikler yer alıyor. İzleyiciler, kendi zevklerine göre tercih yaparak keyifli bir akşam geçirebilirler.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.00 - Bir Zamanlar İstanbul
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Zembilli
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Arka Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - Survivor