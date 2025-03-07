7 MART TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? 7 Mart Cuma akşamı hangi diziler, programlar yayınlanacak?

Popüler diziler, eğlenceli programlar ve heyecan dolu yarışmalarla dolu bir akşam ekranlarda izleyicileri bekliyor. Özellikle Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan yapımlar, 7 Mart TV yayın akışı ile netlik kazanıyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV ve TV8 gibi ana kanalların 7 Mart Cuma TV yayın akışı, farklı türlerdeki içeriklerle izleyicilere zengin bir seçenek sunuyor. Akşam kuşağında hangi diziler ve programlar var? İşte detaylar...

7 MART TV YAYIN AKIŞI

7 Mart Cuma akşamı hangi diziler, programlar var? sorusuna yanıt arayanlar için bu akşam ekranlarda birbirinden farklı içerikler yer alıyor. İzleyiciler, kendi zevklerine göre tercih yaparak keyifli bir akşam geçirebilirler.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.00 - Bir Zamanlar İstanbul

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Zembilli

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - Survivor