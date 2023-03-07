7 Mart Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serdar Bey kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 7 Mart Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 7 Mart Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 7 MART BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (7 Mart Salı) Serdar Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Serdar Bey'in evine konuk olacak. Serdar Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Birsen Hanım

2. gün yarışmacısı : Serdar Bey

3. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

4. gün yarışmacısı : Sinem Hanım

5. gün yarışmacısı : Burak Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Meryem Hanım'ın Serdar Bey'e verdiği puan : -



Sinem Hanım'ın Serdar Bey'e verdiği puan : 4 puan



Birsen Hanım'ın Serdar Bey'e verdiği puan : -



Burak Bey'in Serdar Bey'e verdiği puan : -

