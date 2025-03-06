7 MART BUGÜN HAVA DURUMU İSTANBUL: İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 7 Mart 2025 Cuma günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve puslu olacak. Peki, 7 Mart Cuma günü İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 7 Mart 2025 Cuma günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacaktır. Gün içinde en yüksek sıcaklık 15°C, gece saatlerinde ise sıcaklıkların 4°C'ye kadar düşmesi beklenmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havanın daha belirgin hissedileceği ifade edilmektedir.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul'da hava durumu