7 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

7 Mart Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Mart Pazartesi günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 7 Mart Pazartesi korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

7 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

7 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

6 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

6 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 27 bin 671 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 170 oldu. Öte yandan iyileşen hasta 50 bin 241 olurken toplam 348 bin 146 PCR testi yapıldı.

6 MART PAZAR KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

6 Mart Pazar günü 348 bin 146 kişiye test uygulanmıştır.

6 MART PAZAR GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

6 Mart Pazar 348 bin 146 kişiye uygulanan testten 27 bin 671 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

6 MART PAZAR KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

6 Mart Pazar günü 170 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

6 MART PAZAR KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

6 Mart Pazar günü 50 bin 241 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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