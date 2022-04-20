7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi, hangi cezaevinde? Yedinci Koğuştaki Mucize ne zaman çekilmiştir? 7. Koğuştaki Mucize hangi şehirde çekildi?

7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini aldı. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı; Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı Türk yapımı dram filmi. 7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman, hangi kanalda? Yedinci Koğuştaki Mucize nerede, hangi il ve ilçede çekilmiştir?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU NEDİR?

Mehmet Koyuncu, kısaca Memo, zihinsel engelli biridir. Kızı Ova ve babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasabada yaşar. Memo çobanlık yaparak ailesini geçindirmektedir. 23 Nisan günü, bölgenin sıkıyönetim komutanı ailesi ile birlikte ormanda piknik yapmaktadır. Memo orada koyunları otlatırken çocuklar onu görür ve onunla oynamaya başlar. Sonra hepsi yemeğe döner. Komutanın küçük kızı Memo ile yakalamaca oynarken çıktığı kayalıklardan düşer ve kafası kayaya çarptıktan sonra denize düşer. Memo peşinden denize atlayarak onu çıkarır ama kız ölmüştür. Kızını Memo'nun kollarında ölü gören komutan, Memo'nun kızını öldürdüğünü düşünür ve onun idam edilmesini ister. İşkence ve kötü muamele gören Memo mahkemeye çıkarılır ve idam cezasına çarptırılır. Arkadaşları ve ailesi Memo'nun suçsuz olduğunu bilir ve onu kurtarmanın yollarını ararlar.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NEREDE ÇEKİLDİ?

7. Koğuştaki Mucize filmi Muğla ve İstanbul'da çekilmiştir. Filmin çekimleri İstanbul Beykoz ve Muğla'da özel olarak hazırlanan platoda yapılmıştır.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli: Memo

Nisa Sofiya Aksongur: Ova

Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği

Celile Toyon: Fatma Nene

İlker Aksum: Askorozlu

Mesut Akusta: Yusuf

Deniz Baysal: Öğretmen Mine

Yurdaer Okur: Yarbay Aydın

Sarp Akkaya: Müdür Nail

Yıldıray Şahinler: Hafız

Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk

Ferit Kaya: Ali

Serhan Onat: Meydancı Selim

Emre Yetim: Ayna

Gülçin Kültür Şahin: Hatice

Cankat Aydos: Kaçak Asker

Doğukan Polat: Tevfik

Serhat Üstündağ

Nadi Güler

Özgür Dereli

Basri Albayrak

Özgür Avşar

Mert Zaim

Serdar Akülker

Botan Aslan

Esra Gezginci Kaymakamın Karısı

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