(7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpmaları sonucunda vücudunda büyük...) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 200 Bin TL'lik soru!

3 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpmaları sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness Dünya Rekorlarına giren Roy Sullivan, 71 yaşında nasıl ölmü...) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! 7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpmaları sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness Dünya Rekorlarına giren Roy Sullivan, 71 yaşında nasıl ölmüştür?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 AĞUSTOS PERŞEMBE 200 BİN LİRALIK SORUSU

7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpmaları sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness Dünya Rekorlarına giren Roy Sullivan, 71 yaşında nasıl ölmüştür?

A-) Kablo değiştirirken elektriğe çarpılarak

B-) Eşiyle sorunlar yaşayıp intihar ederek

C-) "Tinatik" filmini izlerken kalp krizi geçirerek

D-) Bozayıdan kaçarken uçurumdan atlayarak

Doğru Cevap : B şıkkı