7 Kasım MasterChef kime kaşık atıldı? Mehmet Şef kime kaşık attı?
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7 Kasım yeni bölümü ile ekrana gen MasterChef'te kaşık heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununda kaşık atma performansına yaklaşan yarışmacılar heyecanla beklediler. Peki, Mehmet Şef kime kaşık attı? 7 Kasım MasterChef kime kaşık atıldı?
Bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelen Masterchef'te takı oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda ise Mehmet Şef kaşık atmaya yaklaştı. Peki, 7 Kasım MasterChef kime kaşık atıldı? Mehmet Şef kime kaşık attı?
Mavi Takım kaptanı Hasan oldu.
Mavi Takım: Hasan (C), Eren Sergen, Barbaros, Dilara, Esra, Tanya, Ayaz
Kırmızı Takım : Alican (C), Tahsin, Çağatay, Tolga, Cemre, Batuhan, Esra
7 Kasım MasterChef takım oyununu Kırmızı Takım kazandı.
MasterChef dokunulmazlık oyununu Sergen kazandı.
Mehmet Şef kaşık atmaya yaklaştı ama kaşık atmadı. Sergen'in tabağı kaşık akta ödülüne çok yaklaşmıştı ama detaylardaki küçük kusurlar kaşık almayı engelledi. Böylece kaşık atma olayı gerçekleşmedi.