7 Kasım yeni bölümü ile ekrana gen MasterChef'te kaşık heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununda kaşık atma performansına yaklaşan yarışmacılar heyecanla beklediler. Peki, Mehmet Şef kime kaşık attı? 7 Kasım MasterChef kime kaşık atıldı?

7 Kasım MasterChef kime kaşık atıldı? Mehmet Şef kime kaşık attı?

Bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelen Masterchef'te takı oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda ise Mehmet Şef kaşık atmaya yaklaştı. Peki, 7 Kasım MasterChef kime kaşık atıldı? Mehmet Şef kime kaşık attı?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Hasan oldu.

Mavi Takım: Hasan (C), Eren Sergen, Barbaros, Dilara, Esra, Tanya, Ayaz

Kırmızı Takım : Alican (C), Tahsin, Çağatay, Tolga, Cemre, Batuhan, Esra

7 Kasım MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

7 Kasım MasterChef takım oyununu Kırmızı Takım kazandı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu Sergen kazandı.

7 KASIM MASTERCHEF KİME KAŞIK ATILDI?

Mehmet Şef kaşık atmaya yaklaştı ama kaşık atmadı. Sergen'in tabağı kaşık akta ödülüne çok yaklaşmıştı ama detaylardaki küçük kusurlar kaşık almayı engelledi. Böylece kaşık atma olayı gerçekleşmedi.