7 KASIM HAVA DURUMU: Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Güncel hava durumu tahminleri!

Sıcaklıklar ne zaman düşecek ve hava sıcaklıkları ne zaman düşüyor gündeme geliyor. Güncel hava durumu tahminleri ve sıcaklıkların ne zaman düşeceği araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu hafta da etkisini göstereceği belirtildi. Peki, Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Hava sıcaklıkları ne zaman düşüyor? Güncel hava durumu tahminleri!

Meteoroloji, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları için uyarı verdi. Sıcaklıklar ne zaman düşecek ve hava sıcaklıkları ne zaman düşüyor gündeme geliyor. Kurak geçen yaz ayları ve beklenen sonbahar yağışlarının gelmemesi sonrası kuraklık tehlikesi baş gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının bir süre daha mevsim normallerinin üzerinde devam edeceğini açıkladı. Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Hava sıcaklıkları ne zaman düşüyor? Güncel hava durumu tahminleri! Detaylar haberimizdedir…

SICAKLIKLAR NE ZAMAN DÜŞECEK?

Kavurucu sıcaklarla geçen yaz mevsimi ve normalin altında gerçekleşen yağışlar kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Barajlarda doluluk oranları her geçen gün daha da azalırken Meteoroloji, hava sıcaklıklarının bir süre daha mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (6-10 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ