7 Kasım Cuma MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, potada kimler var?

Masterchef Türkiye mutfağındaki sert eleme maratonu bu hafta da hız kesmeden devam etti. Bu kritik bölümde yarışmacılar, şef Hüseyin Kankaya'nın özel tarifinden esinlenerek hazırlanan, ustalığı zorlayan bir deniz mahsullü lazanyayı başarıyla sunmak için mücadele etti. Hem lezzet hem de teknik açıdan büyük bir rekabete sahne olan yemeğin ardından, bir yarışmacı daha eleme potasına katılmak zorunda kaldı. İzleyiciler, " Masterchef'te haftanın 7. ve son eleme adayı kim oldu?" sorusunun yanıtını büyük bir merakla bekliyordu. İşte, bu heyecanlı gecenin ardından potaya giden son isim ve haftanın tüm eleme adayları listesi!

MASTERCHEF'TE KRİTİK LAZANYA SINAVI VE SON ELEME ADAYI

Hüseyin Kankaya'nın Seçimi: Hüseyin Şef'in kendi tabağına en yakın olarak seçtiği isimler: Hakan, Mert ve Ayten. (Bu isimler muhtemelen potadan kurtulanlardır.)

İkinci Oyun ve Eleme Adaylığı: İkinci oyunu oynayacak olanlar: Eylül, Özkan, Çağatay, Sezer, Barış, Ayla.

7. Eleme Adayı: Metindeki ifadeye göre, bu grubun oynayacağı oyun sonucunda başarısız olan bir isim bu haftanın 7. eleme adayı olarak potaya eklenecektir.

MASTERCHEF ELEME POTASI (HAFTANIN TÜM ADAYLARI)

Hafta boyunca yaşanan zorlu dokunulmazlık mücadelelerinin ardından, eleme potasına giren altı yarışmacının isimleri netleşti. Bu altı isim, hafta finalinde Masterchef'e veda etmemek için kıyasıya bir mücadele verecek.

İşte 7 Kasım 2025 tarihi itibarıyla MasterChef Türkiye'nin eleme potasındaki tüm adaylar:

• GİZEM

• ÇAĞLAR

• MURATCAN

• SÜMEYYE

• FURKAN

• ONUR