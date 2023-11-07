7 Kasım 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32362 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

7 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete, atama kararları ve günün ilanları ile okuyucuların karşısına çıktı. Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yasama Bölümü Kanunları, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Detayları haberimizde bulabilir, PDF halini indirerek kararları ve ilanları görüntüleyebilirsiniz.

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 7 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 7 Kasım 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 7 Kasım 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

7 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 7 Kasım 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 7 Kasım 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yaya Yolları ve Kaldırımların Tasarım Kuralları Hakkında Yönetmelik

–– Radyoaktif Atık ve Kullanılmış Yakıt Yönetimi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2023 Tarihli ve 2019/11785 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/7/2023 Tarihli ve 2021/49219 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri