7 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödül ne, hangi takım kazandı? 7 Haziran Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Ödül ne oldu? - Haberler

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 7 Haziran Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 7 Haziran Salı ödül yemeği nedir?

7 HAZİRAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyunu karışık oynanıyor. Ödül oyunu 6'da bitecek. 2 tur üzerinden oynanacak.

Ünlüler 1-0 önde.

Ünlüler ilk turda 2-0 önde olan taraf.

Ünlüler 4-1 öne geçti.

Ünlüler 4-2 önde. Fark 2'ye düştü.

İLK TURU KAZANAN TAKIM : -

2. TURU KAZANAN TAKIM : -

ÖDÜLÜ KAZANAN TAKIM : -

Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.

SURVİVOR 7 HAZİRAN 2022 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Bugünkü ödül oyununu kazanan takım Arçelik televizyon kazanacak. Ayrıca kazanan takım villada akşam yemeği yiyecek.

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