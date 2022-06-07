7 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödül ne, hangi takım kazandı? 7 Haziran Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Ödül ne oldu? - Haberler

7 Haziran Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödül ne, hangi takım kazandı? 7 Haziran Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Ödül ne oldu?
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Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynanacak. Geçen hafta Sema elenmişti. Bugün ise ödül oyunu oynanıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 7 Haziran Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor 2022 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor 2022 ödül oyununu hangi takım aldı? Ödül oyunu skoru kaç kaç? Gönüllüler mi Ünlüler mi kazandı?
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 7 Haziran Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 7 Haziran Salı ödül yemeği nedir?
7 HAZİRAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?
Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyunu karışık oynanıyor. Ödül oyunu 6'da bitecek. 2 tur üzerinden oynanacak.
Ünlüler 1-0 önde.
Ünlüler ilk turda 2-0 önde olan taraf.
Ünlüler 4-1 öne geçti.
Ünlüler 4-2 önde. Fark 2'ye düştü.
- İLK TURU KAZANAN TAKIM : -
- 2. TURU KAZANAN TAKIM : -
- ÖDÜLÜ KAZANAN TAKIM : -
Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.
SURVİVOR 7 HAZİRAN 2022 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Bugünkü ödül oyununu kazanan takım Arçelik televizyon kazanacak. Ayrıca kazanan takım villada akşam yemeği yiyecek.