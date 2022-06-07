7 Haziran Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ne, bugün kim kaç puan aldı? - Haberler

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 7 Haziran Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN KAZANANI KİM OLMUŞTU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçtiğimiz hafta kazanan isim Ahmet Bey olmuştu. Bu haftanın kazananı Cuma günü belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 7 HAZİRAN BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (7 Haziran Salı) Gülay Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Gülay Hanım'ın evine konuk olacak. Gülay Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Fatma Hanım

2. gün yarışmacısı : Gülay Hanım

3. gün yarışmacısı : Öznur Hanım

4. gün yarışmacısı : Metin Bey

5. gün yarışmacısı : İbrahim Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

7 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz puanları:

Fatma Hanım'ın Gülay Hanım'a verdiği puan : 4 puan

4 puan Öznur Hanım'ın Gülay Hanım'a verdiği puan : -

- Metin Bey'in Gülay Hanım'a verdiği puan : 4 puan

4 puan Halil İbrahim Bey'in Gülay Hanım'a verdiği puan : 4 puan

Gülay Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : -

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