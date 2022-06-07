7 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! - Haberler

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Haziran Salı günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

07.06.2022 05:00 05:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖRFEZ,ONUR,YAMANLAR MAHALLELERİ,PARK ORMAN, İZMİRGAZ ,BOSTANLI BARAJI İÇME SUYU ARITMA TESİSİ

07.06.2022 06:30 07:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORBALI MAHALLESI 5013,5014,5017,5005 SOKAKALR ÖRNEK YAPI SITESI VE KIZILDAMLAR MEVKII

07.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HUZUR MAHALLESİ

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,KAZIM DİRİK CADDESİ VE CİVARI

07.06.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇANKAYA MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,132-135-142 SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ,4620-4620/1-4621-4622-4623-4624-4625-4628-4632-9131/1-9131/2 SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUHAMMER AKAR MAHALLESİ,15-45/1-46 SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇKUYULAR MAHALLESİ,GÜRSEL AKSEL BULV.,46 SOKAK VE CİVARI

07.06.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ÇAMLIK, VATAN CADDELERİ,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1066, 1104,1172,1173,1174,1175,1176 SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIRPI İBRAHIM ÇAVUŞ MAHALLESI. İM-1 2/1 NUMARALI KANDAK TRAFOSU ,İM-1 2/2 NUMARALI MAHALLE KAHVE TRAFOSU VE NECATI UZA MAHALLESINDEKI İM-1 2/3 VE 2/4 NUMARALI TRAFOLARI İLE ÇIRPI TOPRAK SU -2 TRAFOSU TAMAMINDA

07.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILICA MAHALLESI 5063 SOKAK VE ÇEVRESI

07.06.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. TR-17, ARDIÇ DOĞA TATIL SITESI, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, SOKAKLARI VE CIVARI

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DAMLACIK KÖYÜNÜN TAMAMI, DAMLACIK YOLU VE CIVARLARI

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUCAK İSTIKLAL MAH., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH., MUSTAFA İSMET İNÖNÜ CAD., SITKI AYDINEL CAD., CELAL BAYAR BULVARI, 9147, 9189, 9191, 9193, 9232, 9212, 9187, 9209, 9223, 9181, 9236, 9197, 9260, 9254, 9205 SOKAKLARI VE CIVARLARI

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUCAK GAZI BULVARI, TURGUT ÖZAL BULVARI, 9147, 9151, 9145/1, 9248, 9129, 9143, 9125, 9139, 9244, 9150, 9130 SOKAKLARI VE CIVARLARI

07.06.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEKELI SERA SK. ÇILEME TOPRAK YAŞAM BAHÇELERI CIVARI

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇOBANLAR MAH. KISMEN

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAH. FATIH CAD. CUMHURIYET MAH.CUMHURIYET CAD. VE ÇEVRE SOKAKLAR

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞIRINKÖY, SEKIKÖY, YENIKÖY MAHALLELERI

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7387/3,7371 SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,1844/10,1844/11,6067,6067/1,6067/2,6067/3,6067/4,6067/5, 7623,7651/1, 1844,7360,7360/1,7360/2,7360/3,7363,7364,7365,7365/1,7366,7368, 7368/1,7368/2,7368/3,7369, 7369/1,7369/2,7370 SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HACIHAMZALAR, YUKARICUMA, TERZİHALİLLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI

07.06.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIMI NEDENİYLE KAZIM DİRİK MAHALLESİ BARBAROS CADDESİ, 268 SOKAK VE CİVARLARI

07.06.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIMI NEDENİYLE KAZIM DİRİK MAHALLESİ 375 SOKAK VE CİVARLARI

07.06.2022 09:00 14:30 OG ŞEBEKE BAKIMI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ, ÇANDARLI TATİL KÖYÜ, ASNUR, OLGU, AYYILDIZ, SULAMA GRUBU VE CİVARLARI

07.06.2022 09:00 14:00 AG ŞEBEKE BAKIMI NEDENİYLE YENİ BAĞARASI MAHALLESİ,1007, 1008, 1009 SOKAKLAR VE CİVARLARI

07.06.2022 09:00 16:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ, ZİNCİRLİKUYU, CAVDAR, YILDIRIM, KÜTÜPHANE SOKAKLARI VE CİVARLARI

07.06.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ,593,592,595,603,604,603/1-2 SOKAKLAR CİVARI

07.06.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6316/1,6316/5,6316/2 SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEVLANA MAHALLESİ,1763,1761 SOKAKLAR CİVARI

07.06.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,4184,4183,4182,4174/1-2-3-5,4174/8,4184/5,4180/2-1,4178/1, 4173/3,4180 SOKAKLAR CİVARI

07.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MAHALLESİ, NİSAN EVLERİ,159,169,170,160,168 SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜZELTEPE,EGEKENT MAHALLELERİ,ŞİRİNTEPE YAPI KOOP. ,TURGUT ÖZAL TOPLU KONUT ALANI, 8050,8087/1,8424/12,5,8819,8849 SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMTEPE MAHALLESİ,9 EYLÜL CADDESİ VE CİVARI

07.06.2022 09:15 17:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENI MAH. MENDERES SOKAK, KÜÇÜK MENDERES, GÖKÇEN, DERE, MANOLYA, 1. ÇIKMAZ KARDELEN, ERMERAL, MANOLYA SOKAKLAR, 1, 2, 4, 6, 3, 5, 7, 9 VE 11 NOLU SOKAKLAR VE CIVARLARI

07.06.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZDAĞ MAH. KISMEN

07.06.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTINKÖY MAH. BARUTÇU MAH. TAMAMI YONCAKÖY, KUYUMCULAR, TEK SITE VE İLSIM SAHIL SITELERININ TAMAMI

07.06.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LATİFE HANIM,ZÜBEYDE HANIM MAHALLELERİ,BAŞ PEHLIVAN KARAALI CADDESİ, S.S. ÖRNEKKÖY, KARŞIYAKA BEL. GÜNEŞ ENERJİSİ,KARŞIYAKA BLD. FEN İŞLERİ,

07.06.2022 10:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIMI NEDENİYLE SAĞANCI MAHALLESİ DİKİLİ YOLU ÜZERİ İŞLETMELER VE CİVARLARI

07.06.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FUAT EDİP BAKSI MAHALLESİ,1620/10-14-23-25,1609/5 SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMTEPE MAHALLESİ,UYANIŞ,YUNUS EMRE SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NARLI MAHALLESİ,GELİNCİK,METİN OKTAY,YEŞİLIRMAK, KAZANÇOĞLU,GEÇER,DEPO SOKAKLAR, YUKARI NARLIDERE MEZARLIĞI VE CİVARI

07.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEVLANA MAHALLESİ,1776/24-25-23-27 SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,4173/1,4178,4174 SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA OSB MAH. ULUCAK CUMHURIYET MAH. ULUCAK İSTIKLAL MAH. 26 SK. 9075 SK. GAZI BULVARI VE CIVARLARI

07.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇATALKAYA MAHALLESİ,TUNA CADDESİ,EĞİTİM,SAKARYA,EDİPBEY,BİLİM,HARMAN, ÇAVUŞOĞLU SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NARLI MAHALLESİ - ECEM VE HÜNKAR SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEVLANA MAHALLESİ,1707,1707/1-2,1701/1-2-3-4-5-6-8,1712/5-3-2,1711/9,1732,1712/4,1713/2, 1712,1711,1734,1711/8, 1715 SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,4068,4027,4070,4027/1,4047,4070,4074/1,4068/1,4066,4066/1,4064,4072, 4027/1,4033/2,4033,4062,4037 SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ, UĞUR MUMCU CADDESİ VE CİVARI

07.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HUZUR MAHALLESİ,SERÇE,DURU,AÇELYAM,FUL,KUMRU SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEVLANA MAHALLESİ,1702/2,1701/2-3-4-7-8,1722,1702,1708 SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,4174/5,4174/4 SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,ÇALI KÜME,TURAN DURSUN,CEYLAN SOKAKLAR VE CİVARI

07.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HUZUR MAHALLESİ,AÇELYA,YAPICILAR SOKAKLAR VE GAFFAR OKKAN PARKI İÇİ YOLU VE CİVARI

07.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEVLANA MAHALLESİ,ORDİNARYUS PROFESÖR MUHİDDİN EREL CADDESİ VE 1765/1 SOKAKLAR CİVARI

07.06.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,4174/5, 4174/4 SOKAKLAR VE CİVARI

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