7 HAZİRAN HAVA DURUMU: İstanbul bugün yağmurlu mu? Yağmur yağacak mı? Bu hafta yağmur var mı?

7 Haziran hava durumu tahminleri ve bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı merak ediliyor. Bununla birlikte, Yurdun batı kesimlerinde yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Yağmur yağacak mı ve meteorolojiden hava durumu tahminleri neler olduğu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Bugün İstanbul'da yağmur var mı? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri!

Yetkililer; su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara çağrı yaptı. Yağmur yağacak mı ve meteorolojiden hava durumu tahminleri neler olduğu sıklıkla araştırılıyor. 7 Haziran hava durumu nedir ve bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı merak ediliyor. 7 Haziran HAVA DURUMU: Bugün İstanbul'da yağmur var mı? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri! Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Ege (İzmir'in iç ve kuzeyi, Manisa, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri) ile Balıkesir, Bursa ve Bilecik'in güney kesimlerinde sağanağın yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) ve gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor. Sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ