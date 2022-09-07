7 Eylül Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 7 Eylül Çarşamba Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

7 Eylül Çarşamba günü bugün Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 7 Eylül Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 7 Eylül Çarşamba Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Mavi takımda kim hangi yemekle kazandı? Kırmızı takımla kim hangi yemeği yaparak kazandı? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 7 Eylül 2022 Çarşamba Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 7 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Yöresel yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü Yöresel Yemekler oldu.

Günün menüsündeki yemekler:

- Pumpum Çorbası

- Deli Kız Dolması

- Tosunum

- Kedi Batmaz

- Pırtımpırt

- Şap Şap Köfte

- Kocakarı Gerdanı

7 EYLÜL MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR

Bugün Yöresel yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.

7 EYLÜL YÖRESEL YEMEKLER MENÜSÜNDE KAZANAN İSİMLER

7 Eylül Masterchef Yöresel Yemekler Kazananları Şu Şekilde:

Pumpum Çorbası kazananı : MAVİ TAKIM

Deli Kız Dolması kazananı : KIRMIZI TAKIM

Tosunum kazananı : MAVİ TAKIM

Kedi Batmaz kazananı : KIRMIZI TAKIM

Pırtımpırt kazananı : MAVİ TAKIM

Şap Şap Köfte kazananı : KIRMIZI TAKIM

Kocakarı Gerdanı kazananı : MAVİ TAKIM

SKOR : MAVİ TAKIM 4 - 3 KIRMIZI TAKIM

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Haftanın 2. dokunulmazlığını kazanan takım Mavi Takım oluyor. Birazdan Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.