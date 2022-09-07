7 Eylül Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 7 Eylül Çarşamba Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?
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7 Eylül Çarşamba günü bugün Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 7 Eylül Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 7 Eylül Çarşamba Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Mavi takımda kim hangi yemekle kazandı? Kırmızı takımla kim hangi yemeği yaparak kazandı? İşte detaylar...
MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 7 Eylül 2022 Çarşamba Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...
Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Yöresel yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü Yöresel Yemekler oldu.
Günün menüsündeki yemekler:
- - Pumpum Çorbası
- - Deli Kız Dolması
- - Tosunum
- - Kedi Batmaz
- - Pırtımpırt
- - Şap Şap Köfte
- - Kocakarı Gerdanı
Bugün Yöresel yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.
7 Eylül Masterchef Yöresel Yemekler Kazananları Şu Şekilde:
- Pumpum Çorbası kazananı : MAVİ TAKIM
- Deli Kız Dolması kazananı : KIRMIZI TAKIM
- Tosunum kazananı : MAVİ TAKIM
- Kedi Batmaz kazananı : KIRMIZI TAKIM
- Pırtımpırt kazananı : MAVİ TAKIM
- Şap Şap Köfte kazananı : KIRMIZI TAKIM
- Kocakarı Gerdanı kazananı : MAVİ TAKIM
SKOR : MAVİ TAKIM 4 - 3 KIRMIZI TAKIM
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM
Haftanın 2. dokunulmazlığını kazanan takım Mavi Takım oluyor. Birazdan Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.