7 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? MasterChef bugün kazananı kim?

MasterChef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 7 Eylül dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, MasterChef 7 Eylül Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? MasterChef mavi takım mı kazandı? MasterChef kırmızı takım mı kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF DÜN NE OLDU?

Bu haftanın Mavi takım kaptanı Sefa oldu.

MasterChef 9. hafta kadrolar:

Mavi Takım : Sefa (K), Suna, Hasan, Esra, Barbaros, Kerem, Ayaz, Azize,

Kırmızı Takım : Dilara (K), Batuhan,Tolga, Kıvanç, Tanya, Sergen, Tahsin, Gamze

Dün yapılan düello oyununda kazananlar:

Dilara / Azize: Düelloyu kazanan Azize

Tolga/ Esra: Düelloyu kazanan Esra

Kıvanç / Kerem: Düelloyu kazanan Kıvanç

Sergen / Ayaz: Düelloyu kazanan Sergen

Tahsin / Barbaros: Düelloyu kazanan Barbaros

Tanya / Alican: Düelloyu kazanan Tanya

Batuhan / Sefa: Düelloyu kazanan Sefa

Barış / Hasan: Düelloyu kazanan Barış

Gamze/ Suna: Düelloyu kazanan Gamze

Genel sonuç:

• Mavi Takım : 4

• Kırmızı Takım : 5

Düello oyununu Kırmızı Takım kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. eleme adayı : Ayaz

2. eleme adayı : Suna

3. eleme adayı : Hasan

4. eleme adayı: Sefa

5. eleme adayı : Açıklanmadı

6. eleme adayı: Açıklanmadı

MASTERCHEF BUGÜN DOKUNUŞMAZLIK OYUNUNU KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu oyunu henüz sona ermedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.