7 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? MasterChef bugün kazananı kim?
MasterChef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 7 Eylül dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, MasterChef 7 Eylül Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...
Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? MasterChef mavi takım mı kazandı? MasterChef kırmızı takım mı kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
Bu haftanın Mavi takım kaptanı Sefa oldu.
MasterChef 9. hafta kadrolar:
Mavi Takım : Sefa (K), Suna, Hasan, Esra, Barbaros, Kerem, Ayaz, Azize,
Kırmızı Takım : Dilara (K), Batuhan,Tolga, Kıvanç, Tanya, Sergen, Tahsin, Gamze
Dün yapılan düello oyununda kazananlar:
Dilara / Azize: Düelloyu kazanan Azize
Tolga/ Esra: Düelloyu kazanan Esra
Kıvanç / Kerem: Düelloyu kazanan Kıvanç
Sergen / Ayaz: Düelloyu kazanan Sergen
Tahsin / Barbaros: Düelloyu kazanan Barbaros
Tanya / Alican: Düelloyu kazanan Tanya
Batuhan / Sefa: Düelloyu kazanan Sefa
Barış / Hasan: Düelloyu kazanan Barış
Gamze/ Suna: Düelloyu kazanan Gamze
Genel sonuç:
• Mavi Takım : 4
• Kırmızı Takım : 5
Düello oyununu Kırmızı Takım kazandı.
1. eleme adayı : Ayaz
2. eleme adayı : Suna
3. eleme adayı : Hasan
4. eleme adayı: Sefa
5. eleme adayı : Açıklanmadı
6. eleme adayı: Açıklanmadı
Bugünkü dokunulmazlık oyununu oyunu henüz sona ermedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.