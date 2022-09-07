7 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 7 Eylül Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Eylül Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 07.09.2022 01:00 02:00 ARIZA ONARIM BAKIM FORUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ
- 07.09.2022 09:00 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE FEVZİPAŞA MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 07.09.2022 09:00 10:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜLTÜR MAHALLESİ, CUMHURİYET BULVARI, VASIF ÇINAR BULVARI, 1381, 1382, 1383 SOKAKLAR VE CİVARI
- 07.09.2022 09:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI PİRİ REİS MAHALLESİ, İNÖNÜ CADDESİ, 200, 285, 323, 249, ÇANKAYA MAHALLESİ, UŞAKİZADE LATİFE HANIM, UŞAKİZADE MUAMMER BEY, 150, GÖZTEPE MAHALLESİ, İNÖNÜ CADDESİ, 105, 107, 108, 111, 88, 77, 56/2, 294, 296, 76 SOKAKLAR VE CİVARI
- 07.09.2022 09:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, GAZETECİ HASAN TAHSİZN CADDESİ, İNÖNÜ CADDESİ, 355, 327, 326, 506, 490, ARAP HASAN MAHALLESİ, GAZETECİ HASAN TAHSİZN CADDESİ, ARAP HASAN MAHALLESİ,BASIN SİTESİ MAHALLESİ, İNÖNÜ CADDESİ, PTT SANTRAL, 166, 174, 165, 163, 149, 159, 174, 215, 214, 149, 172, 173/4, 160, 108/2, ESENYALI MAHALLESİ, İNÖNÜ CADDESİ, 52/72, POLİGON MAHALLESİ, İNÖNÜ CADDESİ, HIFZISIHHA ENS. 123/18, 123/1, 123, 125 SOKAKLAR VE CİVARI
- 07.09.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAHALLESI 4323 SOKAK VE ÇEVRESI
- 07.09.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILDIR MAHALLESI GÜNKENT SITESI 30019 SOKAK VE ÇEVRESI
- 07.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İĞDELI, AKPINAR, KIBAR, ÖREN, BAHÇEARASI, CEVIZLI, DOĞANCI MAHALLELERI VE ALTINOLUK VE SARIKAYA MAHALLESININ BIR KISMI
- 07.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER ŞAŞAL BARBAROS MAH.
- 07.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜZÜMLÜ, DEREBEBEKLER, DEREUZUNYER, TOSUNLAR, KARADOĞAN, KÖSELER, ORTAKÖY, ÇAMYAYLA, SUÇIKTI MAHALLELERI
- 07.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BÜLBÜLLER, VELILER, SÜLEYMANLAR, KIZILCA, KERPIÇLIK MAHALLELERI
- 07.09.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİNİN BÜYÜK BİR KISMI VE CİVARLARI
- 07.09.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. TR-33, 278, 279, 300, 302, 303, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 313 SOKAKLARI VE CIVARI
- 07.09.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALABANLI MAH. OVA MEVKII
- 07.09.2022 10:30 14:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜLTÜR MAHALLESİ, PLEVNE BULVARI, TALATPAŞA BULVARI, DR. MUSTAFA ENVER BEY, MEKSİKA SOKAK, Ş.ÖZÇELİK SOKAK, 1388 SOKAKLAR VE CİVARI
- 07.09.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAHALLESI 4543/1 SOKAK VE ÇEVRESI
- 07.09.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILDIR MAHALLESI GÜNKENT SITESI 30016 SOKAK VE ÇEVRESI
- 07.09.2022 13:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖZTEPE MAHALLESİ, 56/2, 76, 89, 56, GÜZELYALI MAHALLESİ, 42, 41, 54, 56/1, 55, 56, 60, 56/3, 56/1, 56, 60, 89, 62, 43, 44, 76, 218, 64, 28, 34, 27, 22, 24 SOKAKLAR İLE İZSU YAĞMURSUYU TERFİ İSTASYONU VE CİVARLARI
- 07.09.2022 13:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAŞAR KEMAL MAHALLESİ, TOKİ UZUNDERE KONUTLARI, 6000, 6001, 6002 SOKAKLAR VE CİVARI
- 07.09.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAHALLESI 4500/2 SOKAK VE ÇEVRESI
- 07.09.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILDIR MAHALLESI GÜNKENT SITESI 30015 SOKAK VE ÇEVRESI
- 07.09.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYMAKÇI MAH. KISMEN
- 07.09.2022 14:30 16:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜLTÜR MAHALLESİ, CUMHURİYET BULVARI, TALATPAŞA BULVARI, İTALYA SOKAK, BREZİLYA SOKAK, 1382, 1383, 1387 SOKAKLAR VE CİVARI
- 07.09.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAKABEY MAHALLESI 2237 SOKAK VE ÇEVRESI
- 07.09.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILDIR MAHALLESI GÜNKENT SITESI 30014 SOKAK VE ÇEVRESI
- 07.09.2022 16:00 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜLTÜR MAHALLESİ, ÜMRAN BARADAN, 1382, 1379, 1382 SOKAKLAR VE CİVARI
- 07.09.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAKABEY MAHALLESI 2231 SOKAK VE ÇEVRESI
- 07.09.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILDIR MAHALLESI GÜNKENT SITESI 30011 SOKAK VE ÇEVRESI
- 08.09.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ,İSMET KAPTAN MAHALLELERİ,ATATÜRK CADDESİ,KONAK PİER,ÖZTUR OTEL,LCW,TAMİŞ GÖMLEK SANAYİ,İŞ BANKASI,AKBANK
- 08.09.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHAR,REİS,DOĞANAY,BAHÇELİEVLER MAHALLELERİ
- 08.09.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇANDARLI DENİZKÖY VE CİVARLARI
- 08.09.2022 09:00 11:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YENİ KÖY GERENKÖY KAVŞAĞI CEYHUN ÇETİN TRAFOSU ÖZEL VE CİVARLARI
- 08.09.2022 09:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE İSMET İNÖNÜ MAHALLESİ MUSTAFA YÜCEL ÖZBİLGİN BULVARI, 1270, 1268, 1279, 1272/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 08.09.2022 09:00 11:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İNKILAP MAHALLESİ BANKALAR CADDESİ CİVARI