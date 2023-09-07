7 Eylül Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN! Gelinim Mutfakta yeni bölüm izle!

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da kıyasıya rekabet gerçekleşiyor. Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümü merakla bekleniyor. Kullanıcılar tarafından canlı izleme linki araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta yarışması yayınlandı mı? İşte, Gelinim Mutfakta canlı yayın izleme linki!

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE!

Sevilen yarışma Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'da seyircisiyle buluşmaktadır. Gelinim Mutfakta yarışmasının canlı izleme linkine YouTube kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz.