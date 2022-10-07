7 Ekim Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 7 Ekim Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Ekim Cuma Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Ekim Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 07.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADİL KÖY MH,DARKALE MH,ÇİFTLİK MH,ELİ ATÖLYE ÖZEL TRAFOSU,MASKİ ÇİFTLİK İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ MERKEZ OCAK TRAFOSU,TKİ ÖZEL TRAFOSU,VODAFONE ADİLKÖY ÖZEL TRAFOSU,TURKCELL ADİLKÖY ÖZEL TRAFOSU,SOMA KÖMÜR İŞLETMERİ A.Ş. ÖZEL TRAFOSU,MİS AMBALAJ ÖZEL TRAFOSU,ABDURRAHMAN KARAKAYA ÖZEL TRAFOSU
- 07.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM 2. ANAFARTALAR MAHALLESİ 1511, 1520, 1518, 1516 SOKAKLAR TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞEHZADELER BELEDİYE ŞANTİYESİ
- 07.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 75,YIL BLV. Ş.HASAN KUZU CD. 4900,4800,4772,4760,UYSAL VE 2.GEÇİT SOKAKLAR
- 07.10.2022 09:00 14:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 75,YIL BLV. Ş.HASAN KUZU CD. 4900,4800,4772,4760,UYSAL VE 2.GEÇİT SOKAKLAR
- 07.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BÜNYANOSMANİYE MAHALLESİ TAMAMI
- 07.10.2022 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI KARAOĞLANLI MAHALLESİ VE SALİHLİ KREDİLİ YYURTLAR KURUMU, C.B.Ü MESLEK YÜKSEK OKULU ÖNALLAR KİREÇ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE TİCARETHANELER
- 07.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TURPÇU KURŞUNLU ÇAMYAYLA ÇAMPINAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 07.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 1 ANAFARTALAR MAHALLESİ
- 07.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 1 ANAFARTALAR MAHALLESİ
- 07.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇARŞI-PEKER MAHALLELERİ
- 07.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 2. ANAFARTALAR MAHALLESİ PEKER MAHALLESİ
- 07.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAKURT TARIMSAL SULAMA KARAKURT HAYVANCILIK İLYASLAR TARIMSAL SULAMA AŞAĞIBOSTANCI ADNAN MERT TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLAR
- 08.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM BALIKLI MAH. BAYAT MAH. KILCANLAR MAH. MASKİ KILCANLAR İÇME SUYU ÖZEL TR KILCANLAR GÖLCÜK SARIALİLER MAH. RAYİHA TARIM ÖZEL TR AVEA-VODAFONE YAKAKÖY ÖZEL TR YAKAKÖY ULUBEY MASKİ BAYAT İÇME SUYU ÖZEL TR-2 MASKİ BAYAT İÇME SUYU ÖZEL TR-1 DEREÇİFTLİK ESENÇAY MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR SARIALİLER KALE MAH. BAYAT ALANDAMLARI KORUBAŞI MAH. MASKİ KORUBAŞI İÇME SUYU ÖZEL TR TÜPÜLER DEREBAŞI DEREÇİFTLİK ERSİN KENAR ÖZEL TR CONCEPT İNVERSMENT ÖZEL TR BALIKLI ÇAMBEYLİ MASKİ SARIALİLER İÇME SUYU ÖZEL TR NERO İNOVASYON İÇ VE DIŞ TİC. ÖZEL TR ÇİĞİLLER OKÇULAR MEVKİ. ÇİĞİLLER YASSIALAN MEVKİ. ÇİĞİLLER MAH.
- 08.10.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM SÜLEYMANİYE VE ÇAPAKLI GEBEŞ MAHALLELERİ AYRICA MOPAŞ SERACILIK VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI , TİCARETHANLER
- 08.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELİMŞAHLAR, TİLKİ KÖY, TEPECİK, TEKELLER KARAAĞAÇLI, ÇERKEZ MAHMUDİYE MAHALLESİ CİVARINDAKİ TARIMSAL SULAMALAR VE TİCARETHANELER VE FABRİKALAR
- 08.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖRENCİK, ULUDERBENT ÇİFTLİKDERE, ULUDERBENT BAHÇEDERE, ÇAMLIBEL, SARIPINAR, ULUDERBENT UZUNALAN, ULUDERBENT ALAÇATI, DAĞARLAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 08.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA TRAFOLARININ BİR KISMI İLE İZZETTİN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, AZİZ ÇELİKDOĞAN TARIMSAL SULAMA TRAFOSU VE CİVARLARI.
- 08.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI IRLAMAZ MAHLALLESİ ÖZEL TRAFOLARI, AŞAĞI BOZKIR, ÇATALKÖPRÜ, GÖKGEDİK, KAYRAK, BOZKIR, AYVACIK MAHALLELERİ İLE BU MAHALLERİN ÇEVRESİNDEKİ İŞLETMELER, BESİ ÇİFTLİKLERİ, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ, TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, GSM BAZ İSTASYONLARI VE CİVARLARI.
- 08.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 1 ANAFARTALAR MAHALLESİ VE NİŞANCIPAŞA MAHALLESİ
- 08.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 1 ANAFARTALAR MAHALLESİ, 2 ANAFARTALAR MAHALLESİ VE PEKER MAHALLESİ
- 08.10.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ULUDERBENT MAHALLESİ
- 09.10.2022 09:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI HACIYUSUF MASKİ AVDAN ÖZEL TR EGE TURKUAZ ZEYTİN YAĞ GIDA LTD.ŞTİ ÖZEL TR AHMET GÜN-HÜSEYİN KAÇAR ÖZEL TR MASKİ HACIYUSUF İÇME SUYU ÖZEL TR EROL GÜREL ÖZEL TR MUSTAFA TANRIBUYURDU ÖZEL TR ŞERİF ÇAKIR ÖZEL TR AHMET GÜN ÖZEL TR HÜSEYİN ÇAĞAN ÖZEL TR HÜSEYİN YAŞAR ÖZEL TR
- 09.10.2022 09:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI CENKYERİ TR 3 B KOLU ATATÜRK CADDESİ
- 09.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEMALİYE MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ, TOYGAR MAHALLESİ TARIMSALSULAMA BÖLGESİ, PİYADELER MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ , AKKEÇİLİ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGELERİ
- 09.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 75 YIL MAHALLESİ SANAYİ BÖLGESİ (VEZİROĞLU ÇIKIŞI)
- 09.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 75 YIL MAHALLESİ SANAYİ BÖLGESİ (KES DOĞU ÇIKIŞI)
- 09.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 75 YIL MAHALLESİ SANAYİ BÖLGESİ (DM-16/15)
- 09.10.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM DURASILLI MAHALLESİ TAMAMI, EGE NATURE İLAÇ, BAŞAK PAZARLAMA , DURASILLI AÇIK VE KAPALI CEZA EVİ, KURBAN BAHARAT, DURASILLI MAHALLESİNDE BULUNAN İZMİR-ANKARA YOLU ÜZERİ TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONU VE BU BÖLGEDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER
- 09.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİ, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TAMAMI VE DİKMEN MAKİNE ÖZEL TRAFOSU.
- 09.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAH BİR KISMI,YEĞENOBA,ÇITAK,HAMİT,GÖKÇELER,KURUÇAY,AVDUL,YILDIZ,GÖCEK,YAYAKIRILDIK VE ÜÇ PINAR MAHALLELERİ ANADOLU LİNYİT,FANSA MADENCİLİK,ÜÇPINAR MADENCİLİK,SARP DOĞA ÜRÜNLERİ VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ,BAZ İSTASYONLARI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 09.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAHALLESİ TURKCELL-VODAFONE BAZ İSTASYONLARI TAVUK KÜMESLERİ META NİKEL KOBALT MADEN ŞANTİYESİ
- 10.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALHAN SOĞUKYURT AZITEPE KESTANEDERESİ MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 10.10.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM TAYTAN MAHALLESİ TAMAMI VE TAYTAN MEVKİİNDE BULUNAN TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONU AYRICA TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE TİCARETHANELER
- 10.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM YAĞCILAR OVASI GÖKSU OVASI BAĞYOLU OVASI TÜM TARIMSAL SULAMALAR TİCARETHANELER
- 10.10.2022 10:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM MOLLAAHMETLER YENİCE ÇIKRIKÇI KAZIKLI ESKİN TERZİLER TEPEYNİHAN PINARLAR ÇİNAN HACELLER KABAKLAR BEKİRAĞALAR MAHALLELERİ BUNA BAĞLI SOKAKLAR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 10.10.2022 12:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM MEDAR MAHALLESİ BİR KISMI ŞİRİNKÖY MARANGOZLAR SİTESİ HİKMET GIDA ÇOBAN HASAN SULAMA KOOP. T.C.D.D.Y BAKIR HARTA ÖZEL MEDAR SULAMA KOOP.ÖZEL BAZ İSTASYONLARI EGE LOKMAN BİTKİ BOTANİK ÖZEL TR İÇME SUYU TESİSLERİ AKHİSAR CEZA İNFAZ KURUMU AKHİSAR ZEYTİN OSB BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER VE ÖZEL TR TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 11.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEPEKÖY SELCE KARACALAR ÇARIKTEKKE BAKLACI MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 11.10.2022 10:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARABEYLER HALILAR TELLİKÖY PEYPINAR AŞTINKÖY ZORAMAN DUMANLAR KÜRKÇÜ ÇAMKÇY KARAKOZAN RAHMANLAR RAHMANHACILAR GÖLBAŞI BUNA BAĞLI SOKAKLAR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 12.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSMETİYE MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR