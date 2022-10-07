7 Ekim İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 7 Ekim Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Ekim Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 32324316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, AMASYALILAR, ATATÜRK, BİRLİK, G-103, G-104, G-114, G-115, G-116, G-117, G-118, G-119, G-120, G-123, G-127, G-128, G-132, G-133, G-171, G-172, G-173, G-179, G-180, G-180/1, G-180/2, G-181, G-182, G-183, G-185, G-187, G-202, G-209, G-406, G-411, G-527, G-529, G-530, G-531, G-550, G-551, G-559, G-563, G-571, G-583, G-59, G-597, G-67, G-76, G-790, G-81, G-82, G-866, G-87, G-88, G-90, G-91, G-92, G-93, G-94, G-95, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 07/10/2022 09:00:00 - 07/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 32290686

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YAVUZ SULTAN SELİM mah ALTI BOHÇA, DİNİBÜTÜN, HALİÇ, HELVACI AHMET, KADI ÇEŞMESİ, KARA SARIKLI, KARADENİZ, KOPÇA, MÜFTÜ HAMAMI, MİMAR ÇEŞMESİ, PELİN, TİFTİK, ÂŞIKPAŞA, ŞEHLA sk bölgelerinde 07/10/2022 09:00:00 - 07/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 32842459

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah RIFAT ILGAZ sk bölgelerinde 07/10/2022 09:00:00 - 07/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 32664317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah FENER KAYNAK, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 07/10/2022 12:00:00 - 07/10/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 32291091

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AHULAR, NİSBETİYE sk bölgelerinde 07/10/2022 13:00:00 - 07/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ



NO: 32842458

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah DOĞANBEY, GÜRGENCİ ÇIKMAZI, KAYIN, ORMAN, ORMANCILAR ÇIKMAZI, TAŞ KONAKLARI, VALİDE SULTAN, YUKARI DERE sk / KAZIM KARABEKİR PAŞA mah ACI BADEM ÇIKMAZI, ADA ÇAYI ÇIKMAZI, AKBUĞDAY ÇIKMAZI, ALANTOPU ÇIKMAZI, ANIK, ASLI, AVCI OTU, BAHÇEKÖY, DAĞLAR YOLU, DİNDAR, ERDEMLİ, FATOŞ, GÜLBAĞLAR, GÜLFEM, GÜNEY, GÜVERCİNLİK ÇIKMAZI, KAVAKCI ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, KESTANE SUYU, KUŞDİLİ ÇIKMAZI, KİRAZLI ÇIKMAZI, LALEFER, LİMON ÇIKMAZI, MURAT PAŞA ÇIKMAZI, ORTA CAMİİ, SEYRAN, SIR, YAŞAM ÇIKMAZI, YÜKSEL ÇIKMAZI, ÇAKIRCI ÇIKMAZI, ÇAN ÇİÇEĞİ, ÇEŞMELİ, ÇUVALCI, ÖZ KAVAKLIDERE, ÖZ SAFRAN ÇIKMAZI, ÖZ SÜMBÜL, ÖZFIRAT ÇIKMAZI, ÖZÇAM sk / KEMER mah ALAY, BEYAZ PAPATYA, GÜLBAHÇE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SADIK GÜNEY, SAKLI KORU SİTESİ, SERÇE ÇIKMAZI, SÜLÜNLER, VALİDE SULTAN, YILDIZLAR, YONCALIK, YÜZYIL IŞIL, ÇAMLIK YOKUŞU, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ŞEHİT ALAATTİN ELYÜREK, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk / PTT EVLERİ mah ASİ NEHRİ, ATLAS, AYHAN ARARAT, BAHÇEKÖY, BERKANT, BONCUK, BİLMİŞ ÇIKMAZI, HOŞDERE ÇIKMAZI, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KEMAL PAŞA, LALECİ, MANOLYA ÇİÇEĞİ, PTT EVLERİ CAMİ, PTT PARK, YAVUZ SELİM, ZÜBEYDE HANIM OKULU, ÖZBÜLBÜL, ŞEHİT SEDAT BAKACAK sk / ÇAYIRBAŞI mah SIRMAÇ sk bölgelerinde 07/10/2022 00:20:00 - 07/10/2022 01:20:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ



NO: 32842730

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah MEYDAN DÖNÜŞÜ sk / PİRİNÇÇİ mah AKINCI , CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇ OSMAN, GÖKÇAM, GÖRGÜLÜ, KORUK, MENDERES, PUSULA, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, UZMAN, YEŞİLIRMAK, ÇAMPINAR, İNEBEY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2009. sk / ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, DEMİRCİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, MİNE, YILDIZLAR sk / GAZİ mah 1447. sk / HABİBLER mah 2691., 2692., 2693., 2695., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., 2705., 2706., 2707., 2708., 2709., 2710., 2711., 2712., 2714., 2714/1., 2714/2., 2716., 2716/1., 2717., 2717/1., 2719., 2721., 2721/1., 2721/2., 2721/3., 2722., 2722/1., 2722/2., 2723., 2724/1., A-1, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 07/10/2022 11:00:00 - 07/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 32931316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, KITA, MARMARA, MERKEZ CAMİ, NUREL, REŞİTPAŞA, ŞAMLI sk bölgelerinde 07/10/2022 13:00:00 - 07/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 31586247

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ŞAHKULU mah ENSİZ sk bölgelerinde 07/10/2022 00:00:00 - 07/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 32583317

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AYAZMA YOLU, FINDIK, GÜMÜŞHANE sk / İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU, AYDIN, AÇELYA, CAMİ 2, DENİZGÜLÜ, FIRIN ARKASI, GÜNEŞ 1, GÜRÜN, HUDUT, KAMELYA, KUYU, MANDIRA, ORKİDE, PIRLANTA, RÜZGAR, SEÇKİN, TÜRKMEN, VEFA POYRAZ, YILDIZ, ÇAM, ÖLÇEK sk bölgelerinde 07/10/2022 01:00:00 - 07/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 32455763

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BAŞAKLI sk bölgelerinde 07/10/2022 02:00:00 - 07/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 32365316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 2.FULYA, AĞAÇLI, GELİNCİK, KÜHEYLAN, OZAN, SAYA YOLU, TAŞDELEN, VEYSEL KARANİ, YENİYOL, ÇALI, ÇIKRIK, ÖRGÜ sk / ÇIRÇIR mah AŞIK VEYSEL, SAYA YOLU, YAY sk bölgelerinde 07/10/2022 09:00:00 - 07/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 32480316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1824., 1825., 1826., 1828., 1833., 1853., 1854., 1855., 1856., 1857., 1858., 1859., BAĞDAT, UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1814., 1816., 1817., 1818., 1822., 1869., 1871., 1872., 1873., 1874., 1877., 1878., 1883., 1973., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 07/10/2022 17:00:00 - 07/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 32325316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, DİNÇ, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-448, GALATA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 336., 337., 378., 383., 393., 394., 395., 397., 445., 446., 447., 448., CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah CEYLAN, MANDIRA sk bölgelerinde 07/10/2022 09:00:00 - 07/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.