Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava durumu ne, kaç derece, yağmur var mı?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 7 Ekim hava durumu nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

7 EKİM HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. 7 Ekim hava durumu nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Hava durumu yarın nasıl olacak, yağmur var mı? Büyük şehirler için haftalık hava tahminlerine dair detaylar ise şu şekilde…

7 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilere göre İstanbul için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini şu şekildedir:

- 7 Ekim 2023 Cumartesi günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava devam edecek, sıcaklık 23°C.

- 8 Ekim 2023 Pazar günü ise az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 25°C olacak.

- 9 Ekim 2023 Pazartesi günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor ve sıcaklık 18°C olacak.

7 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İZMİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İzmir için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini şu şekildedir:

- 7 Ekim 2023 Cumartesi günü İzmir'de hava az bulutlu olacak ve sıcaklık 29°C olacak.

- 8 Ekim 2023 Pazar günü hava az bulutlu devam edecek, sıcaklık 27°C olacak.

- 9 Ekim 2023 Pazartesi günü ise hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 26°C olacak.

7 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilere göre Ankara için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini şu şekildedir:

- 7 Ekim 2023 Cumartesi günü Ankara'da az bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklık 21°C.

- 8 Ekim 2023 Pazar günü az bulutlu bir hava sürmeye devam edecek, sıcaklık 23°C olacak.

- 9 Ekim 2023 Pazartesi günü ise hava bulutlu olacak ve sıcaklık 17°C olacak.

7 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HATAY

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Hatay için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini şu şekildedir:

- 7 Ekim 2023 Cumartesi günü Hatay'da hava az bulutlu olacak, sıcaklık 30°C olacak.

- 8 Ekim 2023 Pazar günü hava parçalı bulutlu, sıcaklık 29°C olacak.

- 9 Ekim 2023 Pazartesi günü ise Hatay'da yağmurlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 28°C olacak.

7 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ADANA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bilgilerine göre Adana için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini şu şekildedir:

- 7 Ekim 2023 Cumartesi günü Adana'da hava az bulutlu olacak, sıcaklık 33°C olacak.

- 8 Ekim 2023 Pazar günü hava parçalı bulutlu, sıcaklık 32°C olacak.

- 9 Ekim 2023 Pazartesi günü ise Adana'da hava parçalı bulutlu, sıcaklık 30°C olacak.

7 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANTALYA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini şu şekildedir:

- 7 Ekim 2023 Cumartesi günü Antalya'da hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık 32°C olacak.

- 8 Ekim 2023 Pazar günü hava yine parçalı bulutlu, sıcaklık 29°C olacak.

- 9 Ekim 2023 Pazartesi günü ise Antalya'da hava parçalı bulutlu, sıcaklık 30°C olacak.

7 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU BURSA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Bursa için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini şu şekildedir:

- 7 Ekim 2023 Cumartesi günü Bursa'da hava yine parçalı bulutlu, sıcaklık 24°C olacak.

- 8 Ekim 2023 Pazar günü hava az bulutlu, sıcaklık 25°C olacak.

- 9 Ekim 2023 Pazartesi günü ise Bursa'da hava gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 19°C olacak.

7 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU VAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Van için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini şu şekildedir:

- 7 Ekim 2023 Cumartesi günü Van'da hava az bulutlu, sıcaklık 20°C olacak.

- 8 Ekim 2023 Pazar günü hava yine az bulutlu, sıcaklık 19°C olacak.

- 9 Ekim 2023 Pazartesi günü ise Van'da hava gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 20°C olacak.

7 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU GAZİANTEP

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Gaziantep için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini şu şekildedir:

- 7 Ekim 2023 Cumartesi günü Gaziantep'te hava az bulutlu, sıcaklık 28°C olacak.

- 8 Ekim 2023 Pazar günü hava parçalı bulutlu, sıcaklık 28°C olacak.

- 9 Ekim 2023 Pazartesi günü ise Gaziantep'te hava parçalı bulutlu, sıcaklık 27°C olacak.