İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına başlayalı 1 yıl oldu. Bu nedenle, birçok kişi 7 Ekim'de Filistin'de ne olduğunu merak ediyor. 7 Ekim katliamı nedir? Sorusunun cevabı araştırılıyor. 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'de neler yaşandığı ve bugüne kadar kaç sivilin hayatını kaybettiği merak konusu oluyor. Peki, 7 Ekim'de Filistin'de ne oldu? 7 Ekim katliamı nedir? Detaylar haberimizde...

7 EKİM'DE FİLİSTİN'DE NE OLDU?

7 Ekim 2023'te Hamas, İsrail'e karşı büyük bir saldırı başlatarak birçok sivil ve askeri hedefe saldırıda bulundu. Hamas, İsrail'e karşı büyük bir saldırı başlatarak birçok sivil ve askeri hedefe saldırıda bulundu. Bu saldırılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik sert hava saldırılarıyla karşılık vermesiyle sonuçlandı.

İsrail'in soykırım savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde pek çok aile ölülerini sokak ortalarına, evlerinin avlularına, oyun alanlarına ve hatta kaldırımlara gömmek zorunda kaldı. Saldırılar sırasında doğan 171 bebek yaşama şansı dahi bulamadan öldü. Henüz 1 yaşını doldurmamış 710 bebek de saldırılarda hayatını kaybetti. Enkaz altından çıkarılan fetüsler bile oldu. 25 bin 973 çocuk anne ve babasını ya da ikisinden birini kaybetti. Hastanelerde ortaya çıkarılan 7 toplu mezarda 520 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı.