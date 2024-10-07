7 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

7 Ekim tarihli Ankara hava durumu raporu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Başkent Ankara'da yaşayanlar, günlük planlarını yaparken hava durumu bilgilerine dikkat etmek isteyebilirler. Özellikle hafta sonu planları yapanlar ve açık hava etkinlikleri düşünenler, önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da 7 Ekim Pazartesi günü hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu gözüküyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta Ankara'da yağış beklenmiyor, ancak gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle hafif bir soğuma hissedilebilir. İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.