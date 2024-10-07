Üye Girişi
Haberler

7 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

7 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 7 Ekim tarihinde hava durumu nasıl olacak? Ankara'da 7 Ekim 2024 tarihinde hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve hafif rüzgarlı olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların 20°C civarında seyretmesi bekleniyor. Ankara için günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

7 Ekim tarihli Ankara hava durumu raporu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Başkent Ankara'da yaşayanlar, günlük planlarını yaparken hava durumu bilgilerine dikkat etmek isteyebilirler. Özellikle hafta sonu planları yapanlar ve açık hava etkinlikleri düşünenler, önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da 7 Ekim Pazartesi günü hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu gözüküyor.

7 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta Ankara'da yağış beklenmiyor, ancak gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle hafif bir soğuma hissedilebilir. İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

7 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Soğuk Haber Hava Durumu Ankara Yaşam Doğa

İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme

İsrail medyası böyle duyurdu: Hayfa'nın kalbine roket düştü

 Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu

Başsavcılık kararını verdi! Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu

 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi

CHP lideri Özel seçimde kaybettikleri şehirden özür diledi
Emniyet, Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti

Çocukları taciz eden sapığın yakalanması an meselesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Ekim Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İzmir hava durumu 7 Ekim | Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini Bursa hava durumu 7 Ekim | Bugün Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini 7 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 7 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Ekim okullar tatil edilecek mi, ders işlenecek mi? Masterchef 7 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Resmi Gazete bugün (7 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! MasterChef Ayşe mi, Şirin mi elendi? MasterChef elenen yarışmacı açıklandı! YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ? 7 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? 7 Ekim ne günü? Masterchef Şirin elendi mi? Şirin Sadegzade kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title