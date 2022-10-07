7 Ekim 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 7 Ekim Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 7 Ekim Cuma 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 7 Ekim Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 7 Ekim Cuma 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

7 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 7 Ekim Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 7 Ekim 2022 Cuma Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6186, 6187)

YÖNETMELİK

–– Mudanya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2017/AB) (SGM:2021/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/20)

–– Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2014/AB) (SGM:2021/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/21)

–– Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2023/AB) (SGM:2021/3)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/22)

–– Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2019/AB) (SGM:2021/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/23)

–– Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2016/AB) (SGM:2021/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/24)

–– Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2024/AB) (SGM:2021/9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/25)

–– Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2018/AB) (SGM:2021/10)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/26)

–– Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2013/617/AB) (SGM:2021/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/27)

–– Sunucular ve Veri Depolama Ürünleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/424/AB) (SGM:2021/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/28)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri