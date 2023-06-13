7. cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye Cumhuriyeti birinci cumhurbaşkanı kimdir soruları siyaset gündeminde sık sık gündem oluyor Peki, 7. cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye Cumhuriyeti üçüncü cumhurbaşkanı kimdir?

Kenan EVREN

Görev Süresi: 9 Kasım 1982 - 9 Kasım 1989

1917 yılında Manisa ilinin Alaşehir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Alaşehir, Manisa, Balıkesir, İstanbul'da sürdürdü ve Maltepe Askerî Lisesi'nden mezun oldu.

1938 yılında Kara Harp Okulu'nu, 1949 yılında Harp Akademisi'ni bitiren Kenan Evren topçu subayı ve kurmay subay olarak silahlı kuvvetlerin çeşitli kademelerinde görev yaptı.

Dokuzuncu Kore Türk Tugayı'nda önce Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, sonra Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan sonra 7 Mart 1978'de Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Bu görevi sırasında 12 Eylül 1980'de gerçekleştirilen askerî darbeyle diğer görevlerinin yanı sıra Milli Güvenlik Konseyi ve devlet başkanlığını da üstlendi.

7 Kasım 1982'de halkoyuna sunulan ve kabul olunan Anayasa ile Türkiye'nin yedinci cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. 9 Kasım 1989'da görev süresini tamamlayarak cumhurbaşkanlığından ayrıldı.

Kenan Evren, 9 Mayıs 2015 günü 98 yaşında vefat etti.

1944 yılında Sekine Hanım ile evlenen Kenan Evren üç çocuk babasıydı.