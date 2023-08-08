7 Ağustos saat 02.00 sularında İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda motosikletten ateş edilerek öldürülen bir kişi ihbarı düşmüştü. Öldürülen kişinin birçok suçtan kaydı bulunan '7 bela Taner' olarak bilinen Taner Şanlı olduğu ortaya çıktı. Peki, 7 bela Taner kimdir, nerelidir? 7 bela Taner öldü mü, kim öldürdü? Taner Şanlı kimdir?

Beyoğlu'nda motosikletten ateş edilerek öldürülen kişinin, '7 bela Taner' olarak bilinen Taner Şanlı olduğu ortaya çıktı. Bir çok olaya karışan Şanlı son olarak polisi ilaçlı meyve suyu ile uyutup hastaneden kaçmasıyla gündeme gelmişti. Peki, 7 bela Taner kimdir, nerelidir? 7 bela Taner öldü mü, kim öldürdü? Taner Şanlı kimdir?

7 BELA TANER KİMDİR, NERELİDİR?

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Taner Şanlı'nın, 8 sene önce 2015 yılında cezaevinden firar ettiği, cezaevinde yatan düşmanının iki kardeşini ayaklarından vurduğu, Beyoğlu'nda kendisine çarpan bir kişiyi bıçaklayıp kaçtığı, olaylardan iki hafta sonra Tarlabaşı'nda saldırıya uğrayıp yaralandığı öğrenildi. Yaralanan Şanlı, yine 2015 yılında sahte kimlik ile hastaneye yatmış, kimliğini tespit edilince eşi tarafından ilaçlı meyve suyu ikram ettiği polisleri uyutup kaçmıştı. Şanlı daha sonra Bağcılar'da bir baskında eşiyle birlikte yakalanmıştı.

7 BELA TANER ÖLDÜ MÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

7 bela Taner olarak bilinen Taner Şanlı kabarık suç dosyasıyla biliniyordu. Olay, saat 02.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarında bekleyen '7 bela Taner' olarak bilinen Taner Şanlı (36) ve Berat Demir'e motosikletle gelen kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Saldırı sırasında park halindeki bir otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şanlı hayatını kaybederken, Demir'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Adli Tıp Kurumu önüne gelen eşi uzun süre sinir krizi geçirdi.