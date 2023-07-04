Adana'da 7 aylık hamileyken şiddet görmeye başlayan kadın 3 yıl önce eşinden boşanmasına rağmen şiddet görmeye ve ölümle tehdit edilmeye devam ettiğini ileri sürdü.

7 aylık hamileyken şiddet gördüğü eşinden boşandı, hala kurtulamadı

Adana'da 7 aylık hamileyken şiddet görmeye başlayan kadın 3 yıl önce eşinden boşanmasına rağmen şiddet görmeye ve ölümle tehdit edilmeye devam ettiğini ileri sürdü

ADANA - Adana'da 17 yaşında evlenen, 7 aylık hamileyken şiddet görmeye başlayan bir kadın 3 yıl önce eşinden boşanmasına rağmen şiddet görmeye ve ölümle tehdit edilmeye devam ettiğini ileri sürdü.

İş kadını Özge Polat(31), 14 yıl önce 17 yaşında Özkan Ö.ile evlendi. Bu evlilikten biri erkek biri kız iki çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre, Polat, evlendikten sonra 7 aylık hamileyken kıskançlık yüzünden eşinden şiddet görmeye başladı. Evlilik yıllarında bir çok şiddet olayından dolayı eşine çok kez uzaklaştırma aldırdı. Ancak şiddet bir türlü bitmeyince 2019 yılında Polat eşinden boşandı.

Polat, boşanmasına rağmen eşinin şiddetine maruz kaldığını ölümle tehdit edildiğini belirterek, "Evlendiğim günden bu yana eski eşimden dayak yiyorum. Çoğu zaman yediğim dayaktan dolayı gözüm morardı. Kafamı duvara vurmuşluğu vardır. İlk dayağımı 7 aylık hamileyken yedim. Yediğim dayaklardan dolayı şikayetçi oldum uzaklaştırma aldı ama yine şiddete devam etti. 2019 yılında boşandım ama yine şiddet bitmedi" dedi.

En son bayramda çocuklar yüzünden tartıştıklarını eve gelerek kendisine saldırdığını anlatan Polat, "Benim babam ve akrabalarım onu güçlüklü tuttu. Onlara da saldırdı. Benim ve çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyor. Ben boşandım ama kurtulamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir defasında da sinirlenip aracıma zarar vermişti. Ben bu erkek şiddetinden kurtulmak istiyorum. Bana ve çocuklarıma bir şey yapmasından korkuyorum" diye konuştu.

Polat, eski eşinden son kavgadan sonra şikayetçi olduğunu ancak ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığını daha sonra kendisini arayarak tehditlerine devam ettiğini sözlerine ekledi.