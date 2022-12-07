7 Aralık GÜNCEL akaryakıt fiyatları! Benzine, motorine İNDİRİM gelecek mi?

Farklı nedenlerden dolayı bir süredir dalgalanma yaşayan akaryakıt fiyatlarının güncel halini merak eden vatandaşlar, 7 Aralık GÜNCEL akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Arama motorları üzerinde 7 Aralık GÜNCEL akaryakıt fiyatları araması sıklıkla gerçekleştiriliyor. İşte, 7 Aralık GÜNCEL akaryakıt fiyatları! Peki, Benzine, motorine İNDİRİM gelecek mi?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle 7 Aralık GÜNCEL akaryakıt fiyatları arama motorları üzerinde araştırılıyor. İşte, 7 Aralık GÜNCEL akaryakıt fiyatları! Peki, Benzine, motorine İNDİRİM gelecek mi?

BENZİNE, MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira 15 kuruş, motorine ise 1 lira 90 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

7 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

8 Aralık Perşembe gününden itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 18 lira 5 kuruştan, motorin ise 21 lira 5 kuruştan satılacak.