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7 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

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7 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları'nda hangi Türk sporcunun maçı olduğu ve hangi branşların yarışacağı merak konusu. Bugünkü maç programı ve saatleri belli oldu. Bugün Milli sporcular tekvando, güreş, atletizm, yelken ve boks branşlarında mücadele edecek. Peki, Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var ve Türkiye-Çin çeyrek final voleybol maçı bugün mü, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? soruları gündeme geliyor. Türkiye-Çin çeyrek final maçı saat kaçta? Bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizdedir…

7 AĞUSTOS PARİS 2024 OLİMPİYATLARI PROGRAMI:

Atletizm : Milli sporcular Ayşe Tekdal ve Mazlum Demir, maraton yürüyüş karışık takım yarışında saat 08:30'da, Alper Acet erkekler yüksek atlama elemelerinde saat 11:05'te mücadele edecekler.

Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atma elemelerinde saat 12:50'de, Necati Er, erkekler üç adım elemede saat 20:15'te, Berke Akçam, Erkekler 400m engelli yarı finalinde saat 20:35'te yarışacak.

Güreş : Ali Cengiz, grekormen stil 87kg'da, Zeynep Yetgil Kadınlar 53kg'da saat 12:30'dan itibaren mücadele edecek.

Yelken: Derin Atakan, kadınlar formula KİTE7-11. de saat 13:03'ten itibaren yarışacak

Tekvando : Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 49kg'da saat 13:25'te mücadele edecek.

Boks: Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57kg yarı final maçında Tayvan'lı rakibi Yu Tıng Lın ile saat 22:30'da karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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