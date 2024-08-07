7 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var ve Türkiye-Çin çeyrek final voleybol maçı bugün mü, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? soruları gündeme geliyor. Türkiye-Çin çeyrek final maçı saat kaçta? Bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizdedir…

7 AĞUSTOS PARİS 2024 OLİMPİYATLARI PROGRAMI:

Atletizm : Milli sporcular Ayşe Tekdal ve Mazlum Demir, maraton yürüyüş karışık takım yarışında saat 08:30'da, Alper Acet erkekler yüksek atlama elemelerinde saat 11:05'te mücadele edecekler.

Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atma elemelerinde saat 12:50'de, Necati Er, erkekler üç adım elemede saat 20:15'te, Berke Akçam, Erkekler 400m engelli yarı finalinde saat 20:35'te yarışacak.

Güreş : Ali Cengiz, grekormen stil 87kg'da, Zeynep Yetgil Kadınlar 53kg'da saat 12:30'dan itibaren mücadele edecek.

Yelken: Derin Atakan, kadınlar formula KİTE7-11. de saat 13:03'ten itibaren yarışacak

Tekvando : Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 49kg'da saat 13:25'te mücadele edecek.

Boks: Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57kg yarı final maçında Tayvan'lı rakibi Yu Tıng Lın ile saat 22:30'da karşı karşıya gelecek.