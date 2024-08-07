Üye Girişi
Haberler

7 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü elektrik kesintisi! Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri listesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7 Ağustos 2024 Çarşamba günü İstanbul'un Bahçelievler, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak. Bakım çalışmaları ve abone/şube bağlantısı sebebiyle Kocasinan Merkez, Siyavuşpaşa ve diğer belirli bölgelerde kesintiler yaşanacak. İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek yapılacak kesintiler, farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. 7 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü elektrik kesintisi! Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri listesi

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

  • KOCASİNAN MERKEZ Mah. bölgelerinde 07/08/2024 00:00:00 - 07/08/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • SİYAVUŞPAŞA Mah. 1.ASMALI, BARBAROS 3., ŞAKAYIK sk bölgelerinde 07/08/2024 10:00:00 - 07/08/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTİRİK KESİNTİSİ

  • BAŞAKŞEHİR Mah. sk bölgelerinde 07/08/2024 00:01:00 - 07/08/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • BAŞAKŞEHİR Mah. sk bölgelerinde 07/08/2024 00:01:00 - 07/08/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • MERKEZ-GÜVERCİNTEPE Mah. ONGÜN sk / KAYABAŞI Mah. DERYA, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, HANÇER, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, SARP, İSKELE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/08/2024 09:00:00 - 07/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

  • YAKUPLU MERKEZ Mah. sk bölgelerinde 07/08/2024 00:00:00 - 07/08/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • YAKUPLU MERKEZ Mah. sk bölgelerinde 07/08/2024 00:00:00 - 07/08/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/08/2024 00:00:00 - 07/08/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • MERKEZ-KAVAKLI Mah. AYASOFYA sk / YAKUPLU Mah. 10., 8. sk bölgelerinde 07/08/2024 00:00:00 - 07/08/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • MERKEZ-YAKUPLU Mah. 8. sk bölgelerinde 07/08/2024 00:00:00 - 07/08/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • MERKEZ-YAKUPLU Mah. 100., 104., 108., 116., 14., 37., 80., 82., 84., 86., 88., 90., 92., 94., 96., BAŞKENT, KERVANSARAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 07/08/2024 09:00:00 - 07/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • MERKEZ-YAKUPLU Mah. 2., 228., 85., 87. sk bölgelerinde 07/08/2024 09:00:00 - 07/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • MERKEZ-DEREAĞZI Mah. BALKAYA, BİROL, CEYDA, DENİZYOLU, HANÇER, KARAKAYA, KULELİ, NAKIŞ, SEVİL, SUNA, ULUBATLI HASAN, YILMAZ sk bölgelerinde 07/08/2024 09:00:00 - 07/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Beylikdüzü Başakşehir Gündem Gündem Teknoloji Yaşam Haberler

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin 'Öldürün' kararına kanaat önderleri engel oldu

İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin "Öldürün" kararına kanaat önderleri engel oldu

 Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
60 yaşındaki şahıs, köpeğe tecavüz ederken yakalandı! O esnada sorulan soru olayı gölgede bıraktı

60 yaşındaki şahıs, köpeğe tecavüz ederken yakalandı! O esnada sorulan soru olayı gölgede bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title