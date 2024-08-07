7 Ağustos Döviz Kuru: Dolar, Euro ne kadar? Canlı Döviz Kuru Takip! Dolar, Euro kaç TL?

Canlı döviz kuru! Dolar, euro, altın ne kadar olduğu merak edilirken altın fiyatları yükseliyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Tüm döviz kurlarını anlık olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz. 7 Ağustos Döviz Kuru! Dolar, Euro ne kadar? Canlı Döviz Kuru Takip! Dolar, Euro kaç TL? Detaylar haberimizdedir...

DOLAR NE KADAR?

Bugün 07 Ağustos 2024 tarihinde güncel ABD Doları kuru 33,5739 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 10:25 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 33,5702 TL ve satış fiyatı ise 33,5702 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Bugün 07 Ağustos 2024 tarihinde güncel Euro kuru 36,6558 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 10:24 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 36,6511 TL ve satış fiyatı ise 36,6511 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 07 Ağustos 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 42,6312 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 10:29 güncel kuruna göre İngiliz Sterlini alış fiyatı 42,5246 TL ve satış fiyatı ise 42,5246 TL oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın: 2.583,26 TL

Çeyrek Altın: 4.184,91 TL

Cumhuriyet Altını : 17.638,72 TL

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ