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7 Ağustos (bugün) İstanbul elektrik kesintisi! Sultangazi, Beşiktaş, Fatih elektrik kesintisi! Planlı elektrik kesintileri listesi

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7 Ağustos (bugün) İstanbul elektrik kesintisi! Sultangazi, Beşiktaş, Fatih elektrik kesintisi! Planlı elektrik kesintileri listesi 7 Ağustos'ta İstanbul'da planlı elektrik kesintisi yapılacak. Sultangazi, Beşiktaş ve Fatih ilçeleri etkilenecek. Kesinti programı önceden ilan edildi ve vatandaşların gerekli önlemleri alması istendi. Kesinti listesi ve saatleri için ilgili kurumların web siteleri ziyaret edilebilir.

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. 7 Ağustos (bugün) İstanbul elektrik kesintisi! Sultangazi, Beşiktaş, Fatih elektrik kesintisi! Planlı elektrik kesintileri listesi

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

  • MERKEZ-YILDIZTABYA Mah. YILDIZ sk / SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 134., 136., 70., 71., 72., 74., 75., 76., 77., 78., 79., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 07/08/2024 09:00:00 - 07/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • MERKEZ-50. YIL Mah. 2099., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104., 2105., 2107., 2108., 2109., 2133., 2147., MUHSİN YAZICIOĞLU sk / UĞUR MUMCU mah 2111., I sk bölgelerinde 07/08/2024 09:00:00 - 07/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • MERKEZ-GAZİ Mah. 1414., 1415., 1422/1., 1425. sk bölgelerinde 07/08/2024 09:00:00 - 07/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • MERKEZ-50. YIL Mah. 2004., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2090., 2091., 2092., 2095., 2159., 2162., MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 07/08/2024 09:30:00 - 07/08/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERKEZ-AKAT Mah. EBULULA MARDİN, ORKİDE sk / KÜLTÜR Mah. AHMET ADNAN SAYGUN, NİSBETİYE sk bölgelerinde 07/08/2024 00:00:00 - 07/08/2024 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERKEZ-ALEMDAR Mah. BAŞMUHASİP, BESTEKAR OSMAN, BİÇKİYURDU, DR. EMİNPAŞA, DİVANYOLU, HACI TAHSİNBEY, MOLLA FENARİ, MOLLA FENARİ ÇIKMAZI, TİCARETHANE, TİCARETHANE ÇIKMAZI, ÇATALÇEŞME sk / MOLLA FENARİ Mah. BAB-I ALİ, DİVANYOLU, NUR-U OSMANİYE, TÜRBEDAR sk bölgelerinde 07/08/2024 00:00:00 - 07/08/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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