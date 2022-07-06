Türkiye'yi sarsan doktor cinayeti Konya Şehir Hastanesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, Konya Şehir Hastanesi'ne gitti. Kardiyoloji bölümüne geçen Akçay, Doktor Ekrem Karakaya'yı görmek istediğini söyleyerek doktorun kapısının önünde bir süre bekledi. 7-8 Temmuz 2022 hastaneler kapalı mı, açık mı? Yarın hastaneler kapalı mı olacak? 7-8 Temmuz hastanelerin Acil bölümü açık mı?

KONYA ŞEHİR HASTANESİ'NDE NE OLDU?

Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, 1 ay önce vefat eden annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Konya Şehir Hastanesi'nde başına silahla ateş ederek öldürdü. Saldırgan, daha sonra aynı silahla intihar etti. Yaşananların ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

7-8 TEMMUZ DOKTORLAR GREVDE Mİ OLACAK?

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın silahla öldürülmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TTB, 7-8 Temmuz tarihlerinde görev yapmayacaklarını duyurdu.

7-8 TEMMUZ HASTANELER KAPALI MI?

Olayın ardından hastanede büyük panik yaşanırken Türk Tabipleri Birliği'nden dikkat çeken bir karar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk Tabipleri Birliği, Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında katledildiğini dile getirdi. TTB, paylaşımın devamında "Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevdeyiz!" ifadelerini kullandı.

7-8 TEMMUZ HASTANELERİN ACİL BÖLÜMÜ AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?

Hastanelerin Acil bölümleri 7-24 açık olacaktır. Doktorlar 7-8 Temmuz'da greve girecek fakat bu uygulama acil bölümlerini kapsamayacaktır.