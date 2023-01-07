7 - 8 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 8 Ocak Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Ocak Pazar Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 8 Ocak Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 07.01.2023 00:00 04:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI IŞIKLAR TEPEKÖY KİLLİK CABERFAKILI SERİNYAYLA SELCE KARACALAR ÇARIKTEKKE MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 07.01.2023 00:00 01:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAHARLAR BAHADIRLAR ŞEYHDAVUTLAR GÜNEYDAMLARI AVŞAR BAĞLICA ÇİMENTEPE YEŞİLTEPE EMCELLİ KAHRAMANLAR ÇAVUŞLAR ÇANAKÇI TIRAZLAR SİTELER AYAN AHMETAĞA SIĞIRTMAÇLI CUMHURİYET ZİYANLAR ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 07.01.2023 00:00 01:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEMALİYE PİYADELER ALHA AZITEPE SOĞUKYURT KESTANEDERESİ TOYGAR YUVACALI KASAPLI MATARLI TÜRKMEN İSMETİYE ÇAĞLAYAN ÖRNEKKÖY GÜRSU YENİKÖY KURUDERE HORZUMSAZDERE HORZUMEMBELLİ ŞAHYAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 07.01.2023 04:00 05:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAHARLAR BAHADIRLAR ŞEYHDAVUTLAR GÜNEYDAMLARI AVŞAR BAĞLICA ÇİMENTEPE YEŞİLTEPE EMCELLİ KAHRAMANLAR ÇAVUŞLAR ÇANAKÇI TIRAZLAR SİTELER AYAN AHMETAĞA SIĞIRTMAÇLI CUMHURİYET ZİYANLAR ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 07.01.2023 04:00 05:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEMALİYE PİYADELER ALHA AZITEPE SOĞUKYURT KESTANEDERESİ TOYGAR YUVACALI KASAPLI MATARLI TÜRKMEN İSMETİYE ÇAĞLAYAN ÖRNEKKÖY GÜRSU YENİKÖY KURUDERE HORZUMSAZDERE HORZUMEMBELLİ ŞAHYAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 07.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BÜNYANİOSMANİYE MAHALESİ TAMAMI
- 07.01.2023 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKÇEŞME MAHALLESİ TR-14 ( KÖPRÜBAŞI YOLU )
- 07.01.2023 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM 2. ANAFARTALAR VE AHMET BEDEVİ MAHALLESİ HALİL ERDOĞAN VE MİMAR SİNAN BULVARI (NARLIBAHÇE FİDERİ)
- 07.01.2023 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM 2. ANAFARTALAR VE AHMET BEDEVİ MAHALLESİ HALİL ERDOĞAN VE MİMAR SİNAN BULVARI (DM-5/11)
- 07.01.2023 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YARHASALAR MAHALLESİ PEKER MAHALLESİ AVNİGEMİCİOĞLU CADDESİ (DM-1/42)
- 07.01.2023 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YARHASALAR MAHALLESİ PEKER MAHALLESİ AVNİGEMİCİOĞLU CADDESİ (DM-1/8)
- 07.01.2023 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK MAHALLESİ EKREM DLİ UZUN SOK AKARSU SOKAK İSMAİL ÇAVUŞ ŞEHİT PİYADE KENAN CANTÜRK CADDESİ BİR BÖLÜMÜ CİVAN SOKAK MUSTAFA YILMAZ SOK DURSUN DİVARCI SOK DR ÇELİKBİLEK SOK ÇIRAK SOK MUZAFFER KARA SOK GÜRGEN SOK GAMSIZ SOK YUSUF RAZGAT SOK ŞEHİT PİYADE PİYADE LEVENT KAYMAK SOK ZÜMRÜT SOK ŞANLI SOK TEĞMEN OSMAN SOK BİR BÖLÜMÜ TACİK SOK TOMBULLAR SOK DOLUNAY SOK KIRGIZ SOK GÜÇLÜ SOK MEHMETÇİK SOK KÖMÜR SOK KAPTAN SOK ÇENGEL SOK DOKTOR ATIF İKİZ SOK
- 08.01.2023 00:00 01:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI BAHÇEDERE EVRENLİ BAHADIR ÇARIKBOZDAĞ BAHÇELİ KOZLUCA OSMANİYE BADINCA ERENKÖY BAKLACI AKKEÇİLİ BARIŞ ÇEŞNELİ ILICA MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 08.01.2023 00:00 01:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI SUMA FABRİKASI
- 08.01.2023 00:00 01:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI KULA 1
- 08.01.2023 00:00 01:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI ÖZMEN JES
- 08.01.2023 00:00 01:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON FATİH KURTULUŞ BARIŞ BEŞEYLÜL YENİCE HACIBEY YENİ MAHALLELELRİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 08.01.2023 00:00 01:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI IŞIKLAR TEPEKÖY KİLLİK CABERFAKILI SERİNYAYLA SELCE KARACALAR ÇARIKTEKKE MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 08.01.2023 00:00 01:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI BAHARLAR BAHADIRLAR ŞEYHDAVUTLAR GÜNEYDAMLARI AVŞAR BAĞLICA ÇİMENTEPE YEŞİLTEPE EMCELLİ KAHRAMANLAR ÇAVUŞLAR ÇANAKÇI TIRAZLAR SİTELER AYAN AHMETAĞA SIĞIRTMAÇLI CUMHURİYET ZİYANLAR ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 08.01.2023 00:00 01:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI KEMALİYE PİYADELER ALHA AZITEPE SOĞUKYURT KESTANEDERESİ TOYGAR YUVACALI KASAPLI MATARLI TÜRKMEN İSMETİYE ÇAĞLAYAN ÖRNEKKÖY GÜRSU YENİKÖY KURUDERE HORZUMSAZDERE HORZUMEMBELLİ ŞAHYAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 08.01.2023 00:00 01:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE GÖBEKLİ KARADAĞ HORZUMKESERLER HORZUMALAYAKA DEDEKAVAK MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 08.01.2023 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE SİTELER BÖLGESİ 6-8-13-4 SOKAKLAR
- 08.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE MAHALLESİNE BAĞLI OLAN FABRİKALAR ADİL END KAUÇUK ÖZEL TR--HASAN ŞENTÜRK ÖZEL TRFIRAT DELAN ÖZEL TR---AYAKKABI DERİSAN.VE MAL.TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR--MATRİS TARIM MAKİNELERİ ÖZEL--İBRAHİM YEĞİN ÖZEL TR---PETEK PLASTİK KAPLAMA SAN. VE TİC LTD.ŞTİ. ÖZEL TR--ARDA KAYNAK PRES METAL SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. ÖZEL TR--OSMANLI ÇİVİ ÖZEL TR--MODERN AMBALAJ ÖZEL TR--İŞLER METAL ÖZEL TR---ÖZBİÇERLER ÖZEL TR--MÜRTEZA DAŞDAN ÖZEL TR--DME İNŞAAT ÖZEL TR--REKA ÖZEL TR--HASAN HÜSEYİN GÖRGÜLÜ ÖZEL--KENT BETON A.Ş. ÖZEL TRHASAN HÜSEYİN GÖRGÜLÜ ÖZEL TR-1--AKARLAR İNŞAAT ÖZEL TR--İŞ MAKİNE ÖZEL TR--TEKNİKA PLAS ÖZEL TR---NARBAY TEKSTİL ÖZEL TR--ÖZAY DÖKÜM ÖZEL TR---TEKNİKA PLAS ÖZEL TR-2-GÜNGÖR EŞYA ÖZEL TR--AGA GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL TR--PAŞAOĞLU ÖZEL TR--HAKAN ÇİÇEK VE ORTAKLARI ÖZEL TR--MUSTAFA ÖDEV ÖZEL TR6--NURETTİN EYİDOĞAN ÖZEL TR--BAMESA DEMİR ÇELİK ÖZEL TR--AYHAN ÇALIK ÖZEL TR--ADNAN PEHLİVAN ÖZEL TR--UĞUR MAKİNA ÖZEL T-ERSOY KALIP GEÇİT--MEHMET KIZILKAN ÖZEL TR--YEDİ KARDEŞLER MATBACILIK ÖZEL TR---EFECE GALVANİZ DEMİR ÇELİK SAN.VE TİC.AŞ.ÖZEL TR-----NESİBE DÜZENLİ ÖZEL TR---VESTON ÖZEL TR--ERDAL HASPOLAT ÖZEL TR--NURHAN ÜÇBAYLAR ÖZEL TR----YNT MÜHENDİSLİK ÖZEL TR---EGE KAUÇUK SAN.TİC. ÖZEL TR---KOŞUNLAR DEMİR ÖZEL TR---ŞUAYB ÖZYÖRÜK ÖZEL TR--GÖKHAN ALTUNTAŞ ÖZEL TR--BATI KRAFT AMBALAJ ÖZEL TR--MURAT ERGÜL ÖZEL TR--KOŞUNLAR DEMİR ÇELİK SAN.TİC ÖZEL TR--CEMALETTİN GÜCİN ÖZEL TR--ADİL ÖZALTIN ÖZEL TR---HALİL ARDA ÖZEL TR--AKARLAR YAPI İNŞAAT A.Ş ÖZEL TR--ŞEN GRUP METAL TEL PLAS.TEKS.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR--İLKER BİLGİN VE ÜNAL ÖZDEMİR ÖZEL TR--OSMANLI TEL VE ÇİVİ METAL SAN. ÖZEL TR--ÇELPA METAL GERİ DÖNÜŞÜM VE SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR--KROS PLASTİK ÖZEL TR-2--YOLCU KARDEŞLER GIDA TES.INS.ÖZEL TR---ÖZGÜR YILMAZ ÖZEL TR--İBRAHİM SERT ÖZEL TR--TOZAN YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR--HAKANLAR PETROL TR--ELBATAŞ LOJİSTİK ÖZEL TRÇAKSANRAF METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR---MERCAN ENDÜSTRİYEL TASARIM MAKİNA ÖZEL TR--HARUN ANGİ VE VEYSEL KAYA ÖZEL TR---CAHİT ÇELEBİ ÖZEL TR--GÜÇLÜ İŞ GÜVENLİĞİ HIRDAVAT DERİ VE TEKSTİL KONFEKSİYON ÖZEL TR--TORA MAKİNA KALIP İMALAT SAN.VE TİC.A.Ş.-AHMET ÇIRPAN ÖZEL TR-TEKNİKELLER MÜHENDİSLİK ELEKTRİK SAN.VE TİC.ÖZEL TR
- 08.01.2023 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SANYİ BÖLGESİNE BAĞLI OLAN FABRİKALARDM-5/11 AKARLAR ÇIKIŞI TALES-EFS ÖZEL-UĞUR BETON ÖZEL-TEKNİK AMBALAJ ÖZEL-AZİZ TEKELİ ÖZEL-BETONSA ÖZEL -EMSAŞ ÖZEL-RECEP UYAR ÖZEL -MOREN BETON ÖZEL FABRİKALAR
- 08.01.2023 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE SANAYİ BÖLGESİNE BAĞLI SERAL GÜNAYDIN ÖZEL-SEG ÖZEL-ŞAHİN DÖKÜM-İKON AMBALAJ-BARSAN -İSMAİL TUNÇ-SELNAZ PLASTİK-KLİMASAN -BALDIR GERİ DÖNÜŞÜM-POLMANS ÖZEL-FORCE AMBALAJ SAN-HASAN HÜSEYİN FGÖRGÜLÜ-MEBAK MAKİNA-İMPERİAL ÖZEL-MAHMUT ERGÜL-SAMİ ÖZCAN-YENİ AKTUZKİREÇ ÖZEL -ÖRNEK YEDEK PARÇA ÖZEL-ÜNLÜ ZİRAAT ÖZEL -ŞAHİN DÖKÜM ÖZEL-AYHAN AMBALAJ-SAHİN DÖKÜM ÖZEL TR-2
- 08.01.2023 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE SANAYİ BÖLGESİ BAĞLI YURTERİ ORMAN -CEA ÖZEL-AVEN KİMYA ÖZEL-KAAN YILDIZ PLASTİK-DOĞAN PAK-FB TEKSİL -RUDA METAL ÖZEL-AŞUROĞLU ÖZEL-ALCAN ÖZEL-ŞAHAN ELEKTRO-YURTERİ ORMAN -SARD MAKİNE ÖZEL FABRİKALAR
- 08.01.2023 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM YEDİEYLÜL MAHALLESİNİN; ESKİ MANİSA YOLU BİR KISMI.
- 08.01.2023 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YAĞCILAR, BEYDERE, ŞAMAR, SARINASUHLAR KÖY İÇLERİ
- 08.01.2023 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYON MAHALLESİ AKKEÇİLİ CD.GELİBOLU CD
- 08.01.2023 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYON MAHALLESİ AKKEÇİLİ CD.GELİBOLU CD. DERYA SK. SERİNYAYLA SK. YAYLA SK. VE ÖZEL TRAFOLAR
- 08.01.2023 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM SİTELER MAHALLESİ AKBABA CD. ARAS CD. BAHAR CD. CULA SK. ÇAYLAK SK. DOĞAN SK. FATİH CD. GİRNE CD. KANARYA SK. KEKLİK SK. LEYLEK SK. PAPAĞAN SK. SAMSUN CD. SIĞIRCIK SK. SU DEPOSU SK. ŞAHİN SK. TAŞ SK. TAVUS SK. TURNA SK. ÜVEYİK SK. YAKUT SK. YAŞAM CD. YAŞAR DOĞU CD. YENİCE CD. MİMAR SİNAN MAHALLESİ GİRNE CD. SU DEPOSU SK.
- 08.01.2023 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ, ACIBADEM MEVKİİ TARIMSAL SULAMA, BESİ ÇİFTLİĞİ TESİSLERİ, BARTEŞ ENERJİ, EFKAR TAVUK ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 08.01.2023 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM YILMAZ MAHALLESİ TARIM SULAMA ALANLARI
- 08.01.2023 10:30 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAAĞAÇLI-SELİMŞAHLAR-TİLKİSÜLEYMANİYE-TEPEÇİK-TEKELER MAHALELERİ VE CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER TARIMSAL SULAMALAR
- 08.01.2023 11:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAĞAÇLI MAHALLESİNE BAĞLI YONCA GIDA-EFSANE MOBİLYA
- 08.01.2023 13:00 15:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SUBAŞI MAHALLESİNDEKİ; HIZAL UN, AKTİF TARIM ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 08.01.2023 14:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM KARAAĞAÇLI-SELİMŞAHLAR-TİLKİSÜLEYMANİYE-TEPEÇİK-TEKELER MAHALELERİ VE CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER TARIMSAL SULAMALAR
- 09.01.2023 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM MİMAR SİNAN MAHALLESİ ANAFARTALAR CD. ASLAN SK. AYAZ SK. ÇETİN SK. FİLİZ SK. GİRNE CD. GÖKTÜRK SK. GÜNBATI SK. GÜNEŞ SK. İSTİKLAL CD. KAPLAN SK. KARDEŞ SK. KARTAL SK. KUMRU SK. METİN SK. OĞUZ SK. SAKA SK. SÖYLEMEZ SK. SU DEPOSU SK. VAROL SK. SİTELER MAHALLESİ ANAFARTALAR CD. KEKLİK SK.