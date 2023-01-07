7 - 8 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 8 Ocak Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Ocak günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 8 Ocak Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 07.01.2023 02:00 02:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE, ATATÜRK MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 07.01.2023 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİFOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLELERİ, CENGİZ TOPEL, ALİ STAİR, DEĞİRMENDERE CADDELERİ, AKAR, OKUL, ÇİĞDEM SOKAKLARI, İZMİR CADDESİ, ÇINAR SOKAK, ŞAFAK, MELİKŞAH, GAZİOSMANPAŞA, ORUÇ REİS,ORHAN GAZİ, KARAGÖZ CADDELERİ VE CİVARLARI
- 07.01.2023 09:00 11:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE EMİALEM MAHALLESİNİN TAMAMI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 07.01.2023 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-4 MAHALLESİ,1020,1021,1021/1,1022 SOKAKLAR VE CİVARI
- 07.01.2023 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER ,BAHARİYE,ALAYBEY MAHALLELERİ,1662,1664,1665,1665, 1666,1667,1668,1669,1671, 1672,1673,1681,1682,1688,1703/1,1849,1850,1849,1850,1856,1858, 1861,1862,1863,1865,1871,1872 ,ŞEHİT İBRAHİM ER SOKAKLAR
- 07.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MAHALLESİ,MERKEZ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ,BUMERANG LOJİSTİK
- 07.01.2023 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 3020, 3021 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-603 D KOLU
- 07.01.2023 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. TR-34 , 273 , 274 , 275 , 276 , 278 , 280 , 281 , 282 , 285 , 288 , 289 , İSMAIL HAKKI SÜREN SOKAKLARI , YALI CADDESI BIR KISMI VE CIVARI L-148
- 07.01.2023 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKALAN KÖYÜNÜN TAMAMI VE CIVARLARI
- 07.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR2 (C-D KOLU)
- 07.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HISAR, CERITLER VE SULUDERE MAHALLELERI
- 07.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH. MENDERES CD. 7016 SOKAK CIVARI TR-8
- 07.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
- 07.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MH. SANCAKLI MH. VE DEĞIRMENDERE MALTA CIVARI
- 07.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVAKENT MAH. NAMIK KEMAL,KAZIMKARABEKIR,MIMARSINAN VE BADEMLI CD. , ÇINARALTI,ARALIK,SÖNMEZ,ÇAVUŞ,OSMANAĞA,İMAMOĞLU,NALBANTOĞLU SOKAK VE ÇEVRESI
- 07.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI , HIDIRLIK MAHALELSI , YUVAM SITESI, SAYKOP SITESI, DENIZ KENT SITESI,ÖDEMIŞ ÖGRETMENLER SITESI, EROL UĞUR SITESI, GÜVEN TUR, İLHISAR SITESI , ATAKUM SITESI, ELMASTAŞ SITESI , BAŞKENT SITESI, METEKENT SITESI, GÜNEŞLIKENT SITESI, ORŞAL SITESI, KEMER KAYA SITESI,ZÜMRÜT EVLERI, ESEN EVLER SITESI, ERK İNŞAAT , HARITACILAR SITESI VE CIVARINDA ÖZEL TRAFOLAR.
- 07.01.2023 09:00 09:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAHALLESI ATILLA SUNAR ,DOĞAN BURSALIOĞLU CD 3506,3522,3527,3622,3536,3534,3532,3530,3551SOKAKLAR VE CIVARI
- 07.01.2023 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞIRINKENT, KALABAK, YELKI, ZEYTINALANI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 07.01.2023 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE GÖÇBEYLİ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMALAR VE CİVARLARI
- 07.01.2023 10:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ MANOLYA, NERGİS, ALİM AVŞAR, PELİN, BEYAZ ORKİDE, KARANFİL, GÜNEŞ, MELTEM, SALKIM, PAPATYA SOKAKLARI, CENGİZ TOPEL CADDESİ, PELİKAN, YONCA, SUBAŞ, YUNUS, HAS, SOKAKLARI, YILDIRIM BAYEZİD CADDESİ BİR KISMI VE CİVARLARI
- 07.01.2023 10:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ EGE SOKAK VE CİVARLARI
- 07.01.2023 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,2370,2364,2333 SOKAKLAR VE CİVARI
- 07.01.2023 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM - SAĞLIK OCAĞI FIDERI - 200 , 201 , 202 , 205 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 230 , 231 , 232, 291 , 300 , 301 , 302 , 303 , 305 , 320 , 322 , 324 , 326 , 330 , 331 , 332 , 333 , 334 , 340 , 341 , 342 , 347 , 350 , 352 , 355 , NURETTIN SOYER , 440 , 442 , 443 ,445 , 450 , 451 , 452 , 457 , 459 , 460 , 461 , 462 , 464 , 470 , 471 , 472 , 473 , 477 , 478 , 480 , 482 , 483 , 485 , 488 , SOKAKLARI - NAMIK KEMAL , FATIH , BARBAROS , FEVZI ÇAKMAK , CADDELERI VE CIVARI
- 07.01.2023 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KONAKLI MAHALLESI
- 07.01.2023 10:30 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRENCIK, SIRIMLI, MAVIDERE VE OLGUNLAR MAHALLELERININ TAMAMI, TURKCELL, TÜRK TELEKOM VERICI VE İĞDELI KOOP. ÖZEL TRAFOLARI
- 07.01.2023 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN,GÜMÜŞPALA MAHALLELERİ,TURAN ASKERİ TESİSLERİ,7903,7904 SOKAKLAR VE CİVARI,DENİZ KUV. DİKİMEVİ ,DENİZ ONARİM DESTEK KOMUTANLIĞI ,DENİZ KUVVETLERİ İSTİKAM,BURGER KİNG
- 07.01.2023 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇETİN EMEÇ MAHALLESİ,YAMAÇ,BARIŞ,M.ŞEVKET,SELVİ,ÇAMLIKKÜME,HASAN TAHSİN,DERE SOKAKLAR,BALÇOVA POLİS KARAKOLU VE CİVARI,İZ-SU POMPASI
- 07.01.2023 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,129,129/16-21-14-18-23-25-22-26-27-28-30-31-32 SOKAKLAR CİVARI
- 07.01.2023 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,2301,2302 SOKAKLAR VE CİVARI
- 07.01.2023 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKALAN KÖYÜNÜN TAMAMI VE CIVARLARI
- 07.01.2023 13:30 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,BARBAROS,HÜRRİYET,ZİYA GÖKALP CADDELERİ,828,824,826, 827,822,816,859 SOKAKLAR VE CİVARI
- 07.01.2023 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM KÜÇÜKBAHÇE FIDERI -- HASSEKI , SARPINCIK , HAMZABÜKÜ , PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE ,SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI
- 07.01.2023 16:30 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MAH.NAMIK KEMAL BALKAN CADDELERI ,DERE,LALE SK VE CIVARI
- 08.01.2023 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAHHALLESI VE KÖYLERI TAMAMI , KARABURUN MERKEZ VE KÖYLERI TAMAMI
- 08.01.2023 08:30 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPKENT MAH 1042,1040,5141,NACI TUNCEL,CEMALI TUNCER CADDELERI TR-59
- 08.01.2023 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MKE GEMİ SÖKÜM ÖZEL IŞIKSAN GRUBU ÖZEL TR TOTALGAZ ÖZEL TOTAL OIL ÖZEL YAZICI ÖZEL TR GEMİ SÖKÜM DERNEĞİ ÖZEL TR LEYAL AVŞAR (GEMİ SÖKÜM) ÖZEL CEMSAN ÖZEL TR ANADOLU KURSAN ÖZEL TR LEYAL DEMTAŞ ÖZEL TR ELKİN İNŞAAT ÖZEL TR ALİAĞA VEREL GEMİ SÖKÜM ÖZEL TR KILIÇLAR GEMİ SÖKÜM-1 ÖZEL TR KILIÇLAR GEMİ SÖKÜM-2 ÖZEL TR ŞİMŞEKLER ÖZEL TR EGE ÇELİK ÖZEL TR SÖK GEMİ SÖKÜM ÖZEL TR ALPET DOLUM TESİSİ ÖZEL TR GEMİ SÖKÜM(M-130) TR ÖZDENİZCİLİK ÖZEL TR TOTALGAZ KÖK EÜAŞ
- 08.01.2023 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖÇBEYLİ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMALAR VE CİVARLARI
- 08.01.2023 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ FOÇA -FEVZİPAŞA MAHALLESİ-AÇIK,TURGUT ÖZAL,AYGÜN,YENİ FOÇA STADYUMU,PEHLİVANOĞLU,GARAJ PEHLİNAOĞLU-TARIM KREDİ,POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ ,REHA MİDİLLİ SOSYAL TESİSLERİ,ÖZGÖZDE KENT BURUN UCU VE CİVARLARI
- 08.01.2023 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE ULUKENT 29 EKİM MAHALLESİ-ULUKENT SANAYİ ALANININ TAMAMI-HAVA LOJMANLARI-10001 SK.-10002 SK.-10003 SK.-10007 SK.-10011 SK.-10018 SK VE CİVARLARI
- 08.01.2023 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKBAHÇE MAH. EĞRILIMAN MEVKII TAMAMI L-98
- 08.01.2023 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKALAN ALTI ÇAMBEL ALTI ANKARA ASVALTI CIVARLARI
- 08.01.2023 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET AKIF ERSOY MAH.ÇAYIRLAR KÜME EVLERI 75. YIL İLK ÖGRETIM OKULU VE CIVARLARI
- 08.01.2023 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İĞDELI MAH. MERKEZ SOKAK, ARAPLAR SOKAKLAR VE CIVARLARI
- 08.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MH. KÖY İÇI 7539 SK. 7537 SK. CIVARI TR-4
- 08.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SANCAKLI MH. KÖY CAMII CIVARI TR-1
- 08.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESI L-24
- 08.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI SIĞACIK CADDESI VE CIVARI
- 08.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBET MAH 3507,3530,3505,3503,3569 2026,2017,2023 SOKALAR VE CIVARI
- 08.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,TCK KARAYOLLARI AYDIN ASFALTI ,İTFAİYE
- 08.01.2023 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DONANMACI,TUNA MAHALLELERİ ,YALI CADDESİNİN BİR BÖLÜMÜ,1712,1713,1714,1715,1717,1721, 1722,1723 ,TİYATRO SOKAĞI SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.01.2023 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI KÖYÜ VE CİVARI
- 08.01.2023 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİFOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ SADULLAH SEVER, FATİH SULTAN MEHMET, KEMALETTİN TUĞCU CADDELERİ VE CİVARLARI
- 08.01.2023 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR2 (E KOLU)
- 08.01.2023 10:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SİTELER MAHALLESİ 469 471 470-473 RADİSSON OTELSOKAKALAR VE CİVARİ
- 08.01.2023 10:00 17:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE UĞUR MUMCU MAHALLESİ-GAFFAR OKKAN CADDESİ-1254/1 SK.-1254 SK.-1252 SK.-1289 SK1295 SK.-1286/1 SK.-1292 SK.-1286 SK.-1250 SK VE CİVARLARI
- 08.01.2023 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARDIBI,KAMBERLER,BAYRAMLAR,YENI KURUDERE,OSMANLAR KÖYLERI
- 08.01.2023 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAKUYU,DIRMIL,ORMANKÖY,HELVACI,DAĞTEKKE,ÇAMLICA,DÜVERLIK MAHALLELERI TAMAMI ÖZELTR TRAFOLAR.
- 08.01.2023 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,4131,4084,4082,4085,4080,4126,4127,4129 SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.01.2023 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜMİT MAHALLESİ,KEMAL PAŞA CADDESİ,7408/6-1-2,7408,7406/1-2 SOKAKLAR CİVARI
- 08.01.2023 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,BUCA TARIM KALKINMA KOOPERATİFİ
- 08.01.2023 11:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYRANCILAR MAHALLESİ 62/1,91/1,64/1,70,85,60/2 SOKAK VE CİVARI
- 08.01.2023 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,KAZIM KARABEKİR CADDESİ,ATA DURAĞI,2,8,9,12,14,15,23, 9,19,21,25,72,73, 75,76,454,454/1,452,541,538,542,543,544,545,4618 SOKAKLAR VE MİGROS CİVARI,HÜKÜMET KONAĞI
- 08.01.2023 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA ,BEŞYOL MAHALLESİ,MEGA ANTENCİLİK,ERGSAN OTO SAN. ,OYMAK OTO YAN SAN., HIDIRUSTA OTOMOTİV,BAKİ AKGÜRE
- 08.01.2023 12:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALİAĞA SİTELER MAHALLESİ ŞEHİT BİNBAŞI YAVUZ BAŞAYAR CADDESİ - 9 EYLÜL CADDESİ -ONUR CADDESİ- BARIŞ MANCO CADDESİ- İMAMHATİP LİSESİ VE CİVARLARI
- 08.01.2023 13:00 16:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI MESLEK LİSESİ CİVARI
- 08.01.2023 13:00 16:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİ HALİT ZİYA SOKAK- 20. SOKAK CİVARLARI
- 08.01.2023 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPKENT MAHALLESI NACI TUNCEL,NECATI TUNCER BULVARI,1026,1029,1011,1013,1015,1031 SOKALAR VE CIVARI TR-58
- 08.01.2023 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 ,NALDÖKEN MAHALLELERİ, 4. SANAYİ SİTESİ,1201, 1201/2, 1202, 1206, 1207, 1211, 1226/4, 1261,1266/1-2-3-5,1267/2,1270,1270/1, 1271, 1271/1-2-3, 1273 SOKAKLAR,ANKARA DEVLET YOLU ,DMO,AYLA MISIROĞLU, K.K.K. ATIŞ POLİGON, YORSAN CAM, SINANMIŞLAR METAL,AKÇA MAKİNA, EMİN SAYIN,EGEFİL FİLTRE, İZBETON, ÜÇFAZ ELK., MAKSAN VE CİVARI,NALDÖKEN, EVKA-3 MAHALLELERİNDE BULUNAN ÖZDEMİRLER OTO,ECEM OTO,ÇETAŞ MOTOR, KASTAŞ, CELAL KİBAROĞLU, BATIÇİM
- 08.01.2023 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜLTÜR ,İSMET KAPTAN MAHALLELERİ,ALİ ÇETİNKAYA,Ş.EŞREF BULVARLARI ,1362,1364,1392,1438, 1439 SOKAKLAR VE CİVARI,ŞAİR EŞREF BULV. ,1398, ŞAİR EŞREF BULV. LOZAN MEYD.İLE DR MUSTAFA ENVER BEY CAD. ARASI, PLEVNE BULV. LOZAN MEYD. İLE 1381 SOK ARASI,LOZAN MEYDANI,PLEVNE BULV. LOZAN MEYDANI VASIF ÇINAR BULV. NIN 1381, SOK. LOZAN MEYDANI ARASI ,HÜRRİYET, REFİK SAYDAM BULVARI,ALSANCAK DEVLET HST.,MUSULLUGİL İŞ HANI
- 09.01.2023 03:00 03:15 TEİAŞ MANEVRA NEDENİYLE KURTULUŞ MAHALLESİ ARAPLIOVASI CİVARI ÖZEL İŞLETMELER
- 09.01.2023 03:00 03:15 TEİAŞ MANEVRA NEDENİYLE KINIK YOLU ÜZERİ İŞLETMELER-BEYLERÇAYIRI CİVARI
- 09.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK MAHALLESİ,MENDERES CADDESİ,3650,3585,3584,3587 SOKAKLAR VE CİVARLARI