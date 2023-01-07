7 - 8 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 8 Ocak Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Ocak günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Ocak Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34614404

İSTANBUL ESENYURT ilce -SANAYİ mah sk bölgelerinde 07/01/2023 00:00:00 - 07/01/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34614430

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1003., 1022., 1023., 1024., 1025., 1079., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 07/01/2023 09:00:00 - 07/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34620030

İSTANBUL ESENYURT ilce -CUMHURİYET mah sk bölgelerinde 07/01/2023 09:00:00 - 07/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER ilçesinde 2023-01-07 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 2023-01-07 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34623580

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AHMET RÜFAİ, AKTARMA, ALBAYRAK, AVCI MASLAĞI, AVCIBAŞI, AYAN, AYNALI DÜKKAN, AYNALI DÜKKAN ÇIKMAZI, AYVANSARAY, AYVANSARAY KUYUSU, AYVANSARAY KÜLHANI, AĞAÇLI ÇEŞME, BALAT KAPISI, BEKAR ODALARI, BEŞİRGAZİ, CAMBAZ, CAMBAZ ÇIKMAZI, DAMATAŞI, DEMİRCİ HASAN, DEMİRCİ KUYUSU, DERVİŞZADE, DERVİŞZADE ARALIĞI, DERVİŞZADE TANDIR ARALIĞI, DRAMAN, DURİYE, DÖKMECİ İBRAHİM, EBE, ESKİ KASAPLAR, ESNAF LONCASI, EĞRİKAPI, EĞRİKAPI FIRINI, EĞRİKAPI MASLAĞI, FERRUH KAHYA, GEVGİLİ, GÜLHANE ÇIKMAZI, HACI ARİF EFENDİ, HACI RIZA, HACI İSA BOSTANI, HACI İSA MEKTEBİ, HAKİKİZADE, HAMAMCI, HAMAMİ CAMİİ AVLUSU, HASAN HÜSEYİN YOKUŞU, HEKİM ÇELEBİ, HEKİM ÇELEBİ ARALIĞI, HELVACI HASAN, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, HOCA ÇAKIR, KAFESÇİ YÜMNİ, KAHKAHA, KALE ÇIKMAZI, KAMIŞ, KANDİLLİ TÜRBE, KANDİLLİ TÜRBE ÇIKMAZI, KANİ EFENDİ, KARAGÖZCÜ, KARİYE HANI, KARİYE İMARETİ, KASAPLAR, KASER, KAVATA, KAZMACI, KESMEKAYA, KEÇECİ, KIRKAMBAR, KOLAĞASI, KUNDAKÇI, KÜLHAN 1., KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ, LAVANTA, LEBLEBİCİLER, LİMONCU HÜSEYİN, MACARLAR YOKUŞU, MAHKEME KÜLHANI, MAHKEME KÜLHANI ARALIĞI, MAHKEMEALTI, MERDİVENLİ KAHVE, MOLLA ŞAKİR, MUMHANE, MUMHANE ÇIKMAZI, MUSTAFAPAŞA BOSTANI, MUSTAFAPAŞA BOSTANI ÇIKMAZI, MÜRSELPAŞA, ODALAR ÇIKMAZI, PASTIRMACI YOKUŞU, PASTIRMACI ÇIKMAZI, PAZARCIK, PAŞA HAMAMI, PÜSKÜLLÜ, SAKALAR YOKUŞU, SAKALAR ÇIKMAZI, SAKLAMBAÇ, SALDIRMA, SARI ÇİZMELİ, SEBİL, SULTAN ÇEŞMESİ, SULU, SUN'ULLAH EFENDİ, SİNANAĞA ÇEŞMESİ, TANDIR, TATLICI, TAŞÇI HÜSEYİN, TOKLU İBRAHİM DEDE, TOPTANCI bölgelerinde 08/01/2023 04:00:00 - 08/01/2023 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623453

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AHMET RÜFAİ, AKTARMA, ALBAYRAK, AVCI MASLAĞI, AVCIBAŞI, AYNALI DÜKKAN, AYNALI DÜKKAN ÇIKMAZI, AYVANSARAY, AYVANSARAY KUYUSU, AYVANSARAY KÜLHANI, AĞAÇLI ÇEŞME, BEKAR ODALARI, BEŞİRGAZİ, CAMBAZ, CAMBAZ ÇIKMAZI, DAMATAŞI, DEMİRCİ HASAN, DEMİRCİ KUYUSU, DERVİŞZADE, DERVİŞZADE ARALIĞI, DERVİŞZADE TANDIR ARALIĞI, DRAMAN, DÖKMECİ İBRAHİM, EBE, ESNAF LONCASI, EĞRİKAPI, EĞRİKAPI FIRINI, EĞRİKAPI MASLAĞI, GEVGİLİ, GÜLHANE ÇIKMAZI, HACI ARİF EFENDİ, HACI RIZA, HACI İSA BOSTANI, HACI İSA MEKTEBİ, HAKİKİZADE, HAMAMCI, HAMAMİ CAMİİ AVLUSU, HASAN HÜSEYİN YOKUŞU, HEKİM ÇELEBİ, HEKİM ÇELEBİ ARALIĞI, HELVACI HASAN, HOCA ÇAKIR, KAFESÇİ YÜMNİ, KALE ÇIKMAZI, KAMIŞ, KANDİLLİ TÜRBE, KANDİLLİ TÜRBE ÇIKMAZI, KANİ EFENDİ, KARAGÖZCÜ, KARİYE HANI, KARİYE İMARETİ, KASER, KAVATA, KAZMACI, KESMEKAYA, KEÇECİ, KIRKAMBAR, KOLAĞASI, KUNDAKÇI, KÜLHAN 1., KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ, LİMONCU HÜSEYİN, MACARLAR YOKUŞU, MAHKEME KÜLHANI, MAHKEME KÜLHANI ARALIĞI, MAHKEMEALTI, MERDİVENLİ KAHVE, MOLLA ŞAKİR, MUMHANE, MUMHANE ÇIKMAZI, MUSTAFAPAŞA BOSTANI, MUSTAFAPAŞA BOSTANI ÇIKMAZI, ODALAR ÇIKMAZI, PASTIRMACI YOKUŞU, PASTIRMACI ÇIKMAZI, PAZARCIK, PAŞA HAMAMI, PÜSKÜLLÜ, SAKALAR YOKUŞU, SAKALAR ÇIKMAZI, SAKLAMBAÇ, SALDIRMA, SARI ÇİZMELİ, SEBİL, SULTAN ÇEŞMESİ, SULU, SUN'ULLAH EFENDİ, SİNANAĞA ÇEŞMESİ, TANDIR, TATLICI, TAŞÇI HÜSEYİN, TOKLU İBRAHİM DEDE, TOPTANCI, TÜRKELİ 1., ULUBATLI HASAN, VEZİR KAHYA, YANBOLU, YATAĞAN, YATAĞAN HAMAMI, YENİ USÜL, YORGANCI, YÖRÜK, ÂŞIK YUNUS, ÇAKIRAĞA YOKUŞU, bölgelerinde 08/01/2023 04:00:00 - 08/01/2023 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34622694

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOÇİBEY, KÜÇÜK LANGA, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ, İNKILAP sk bölgelerinde 08/01/2023 09:30:00 - 08/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34622421

İSTANBUL FATİH ilce -HASEKİ SULTAN mah sk bölgelerinde 08/01/2023 10:00:00 - 08/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34619912

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ sk bölgelerinde 08/01/2023 09:00:00 - 08/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34624948

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 08/01/2023 09:00:00 - 08/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34624849

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ASLI, REŞİTPAŞA, TAVLA sk / MERKEZ mah GENCERİ, POSTACI, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 08/01/2023 09:00:00 - 08/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.