30 Mart Çarşamba 2022 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri kazananları bugün belli oluyor. Kanal D'de 23:30 'da tekrarı yayınlanacak olan program için, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödüllerini kazananlar kimler 2022? Yılın sporcusu ödülünü kim kazandı, hangi takımda? araştırması yapılıyor. Peki, yılın sporcusu ödülünü kim aldı? İşte detaylar...
Milliyet-Gilette Spor Ödülleri, her yıl Türk gazetesi Milliyet ve Gillette tarafından organize edilen ve bir önceki yılın Türkiye ve dünyadaki en başarılı sporcu ve spor insanlarının halk oylaması ile belirlendiği ödüller. Peki,68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödüllerini kazananlar kimler 2022? Yılın sporcusu ödülünü kim kazandı, hangi takımda?
Milliyet-Gilette Spor Ödülleri, her yıl Türk gazetesi Milliyet ve Gillette tarafından organize edilen ve bir önceki yılın Türkiye ve dünyadaki en başarılı sporcu ve spor insanlarının halk oylaması ile belirlendiği ödüller.
İlk kez 1954 yılında, tek kategoride verilmeye başlanan Milliyet Spor Ödülleri, günümüzde 7 farklı kategoride (Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Futbolcusu, Yılın Takımı, Yılın Kadın Sporcusu, Yılın Paralimlik Takımı/Sporcusu ve Yılın Çıkış Yapan Sporcusu) verilmektedir.
1.
1954
Murat Güler
Yüzme
2.
1955
Lefter Küçükandonyadis
Futbol
3.
1956
Hamit Kaplan
Güreş
4.
1957
Mustafa Dağıstanlı
Güreş
5.
1958
Varol Ürkmez
Futbol
6.
1959
Nazmi Bilge
Futbol
7.
1960
Mithat Bayrak
Güreş
8.
1961
Yücel Cavkaytar
Okçuluk
9.
1962
Metin Oktay
Futbol
10.
1963
Muharrem Dalkılıç
Atletizm
11.
1964
Kazım Ayvaz
Güreş
12.
1965
Kemal Öncü
Binicilik
13.
1966
Turgay Şeren
Futbol
14.
1967
Ahmet Ayık
Güreş
15.
1968
İsmail Akçay
Atletizm
16.
1969
Necdet Yıldırım
Futbol
17.
1970
Ali Rıza Alan
Güreş
18.
1971
Özden Ezinler
Eskrim
19.
1972
Cemal Kamacı
Boks
20.
1973
Yasin Özdenak
Yüzme
21.
1974
Ersin Aydın
Yüzme
22.
1975
Cemal Kamacı
Boks
23.
1976
Veli Ballı
Atletizm
24.
1977
Cemil Turan
Futbol
25.
1978
Ekrem Özdamar
Atletizm
26.
1979
Şenol Güneş
Futbol
27.
1980
Eczacıbaşı (kadın voleybol takımı)
Voleybol
28.
1981
Efe Aydan
Basketbol
29.
1982
Salih Bora
Güreş
30.
1983
Yılmaz Helvacıoğlu
Tekvando
31.
1984
Eyüp Can
Boks
32.
1985
Galatasaray Lisesi Basketbol Takımı
Basketbol
33.
1986
Naim Süleymanoğlu
Halter
34.
1987
Naim Süleymanoğlu
Halter
35.
1988
Naim Süleymanoğlu
Halter
36.
1989
Rıdvan Dilmen
Futbol
37.
1990
Arzu Ceylan
Tekvando
38.
1991
Derya Büyükuncu
Yüzme
39.
1992
Mehmet Âkif Pirim
Güreş
40.
1993
Naim Süleymanoğlu
Halter
41.
1994
Naim Süleymanoğlu
Halter
42.
1995
Türkiye millî futbol takımı
Futbol
43.
1996
Naim Süleymanoğlu
Halter
44.
1997
Hamza Yerlikaya
Güreş
45.
1998
Galatasaray (futbol takımı)
Futbol
46.
1999
Halil Mutlu
Halter
47.
2000
Halil Mutlu
Halter
48.
2001
Halil Mutlu
Halter
49.
2002
Süreyya Ayhan
Atletizm
50.
2003
Süreyya Ayhan
Atletizm
51.
2004
Atagün Yalçınkaya
Boks
52.
2005
Hamza Yerlikaya
Güreş
53.
2006
Neslihan Demir
Voleybol
54.
2007
Kenan Sofuoğlu
Motosiklet yarışı
55.
2008
Elvan Abeylegesse
Atletizim
56.
2009
Bahri Tanrıkulu
Tekvando
57.
2010
Nevin Yanıt
Atletizm
58.
2011
Mete Binay
Halter
59.
2012
Aslı Çakır Alptekin
Atletizm
60.
2013
Arda Turan
Futbol
61.
2014
Şahika Ercümen
Serbest dalış
62.
2015
Kenan Sofuoğlu
Motosiklet yarışı
63.
2016
Taha Akgül
Serbest güreş
64.
2017
Ramil Guliyev
Atletizm
65.
2018
Ramil Guliyev
Atletizm
66.
2019
Rıza Kayaalp
Güreş
67.
2020
İbrahim Çolak
Artistik jimnastik
68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri bugün verilecek. Henüz ödül töreni yapılmadı. Ödüller açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.
P&G'nin markası Gillette ile Milliyet Gazetesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin en prestijli ödül töreni olan 68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporu Ödülleri'nin büyük jüri toplantısı gerçekleştirildi. Halk oylamasına sunulacak olan 2021 yılının spordaki enleri, jüri tarafından belirlendi.
1954 yılında ilk olarak yapılan Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için spor camiasının önde gelen isimleri jüri toplantısında buluştu.Bu yıl, 68'incisi düzenlenecek, dünya spor tarihinin en prestijli ve uzun soluklu ödül töreni olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri öncesinde adayların belirlenmesi için T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Mehmet Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir başta olmak üzere, Türkiye'nin önde gelen spor yazarları ve spor insanları bir araya geldi.
Gillette'in Yılın Sporcusu Ödülleri'nde 7 yıldır isim sponsorluğunu üstlendiği ve projede kullanılan her bir oyun sosyal sorumluluk projelerine katkı olarak dokunduğu Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde, 2020 yılında 20 okuldan 15 bin öğrenciye spor ekipmanı bağışında bulunuldu.