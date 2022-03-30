Milliyet-Gilette Spor Ödülleri, her yıl Türk gazetesi Milliyet ve Gillette tarafından organize edilen ve bir önceki yılın Türkiye ve dünyadaki en başarılı sporcu ve spor insanlarının halk oylaması ile belirlendiği ödüller. Peki,68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödüllerini kazananlar kimler 2022? Yılın sporcusu ödülünü kim kazandı, hangi takımda?

GİLETTE-MİLLİYET YILIN SPOR ÖDÜLLERİ NEDİR?

Milliyet-Gilette Spor Ödülleri, her yıl Türk gazetesi Milliyet ve Gillette tarafından organize edilen ve bir önceki yılın Türkiye ve dünyadaki en başarılı sporcu ve spor insanlarının halk oylaması ile belirlendiği ödüller.

İlk kez 1954 yılında, tek kategoride verilmeye başlanan Milliyet Spor Ödülleri, günümüzde 7 farklı kategoride (Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Futbolcusu, Yılın Takımı, Yılın Kadın Sporcusu, Yılın Paralimlik Takımı/Sporcusu ve Yılın Çıkış Yapan Sporcusu) verilmektedir.

YILIN SPORCUSU ÖDÜLÜNÜ KAZANANLAR (YILLARA GÖRE)

1. 1954 Murat Güler Yüzme 2. 1955 Lefter Küçükandonyadis Futbol 3. 1956 Hamit Kaplan Güreş 4. 1957 Mustafa Dağıstanlı Güreş 5. 1958 Varol Ürkmez Futbol 6. 1959 Nazmi Bilge Futbol 7. 1960 Mithat Bayrak Güreş 8. 1961 Yücel Cavkaytar Okçuluk 9. 1962 Metin Oktay Futbol 10. 1963 Muharrem Dalkılıç Atletizm 11. 1964 Kazım Ayvaz Güreş 12. 1965 Kemal Öncü Binicilik 13. 1966 Turgay Şeren Futbol 14. 1967 Ahmet Ayık Güreş 15. 1968 İsmail Akçay Atletizm 16. 1969 Necdet Yıldırım Futbol 17. 1970 Ali Rıza Alan Güreş 18. 1971 Özden Ezinler Eskrim 19. 1972 Cemal Kamacı Boks 20. 1973 Yasin Özdenak Yüzme 21. 1974 Ersin Aydın Yüzme 22. 1975 Cemal Kamacı Boks 23. 1976 Veli Ballı Atletizm 24. 1977 Cemil Turan Futbol 25. 1978 Ekrem Özdamar Atletizm 26. 1979 Şenol Güneş Futbol 27. 1980 Eczacıbaşı (kadın voleybol takımı) Voleybol 28. 1981 Efe Aydan Basketbol 29. 1982 Salih Bora Güreş 30. 1983 Yılmaz Helvacıoğlu Tekvando 31. 1984 Eyüp Can Boks 32. 1985 Galatasaray Lisesi Basketbol Takımı Basketbol 33. 1986 Naim Süleymanoğlu Halter 34. 1987 Naim Süleymanoğlu Halter 35. 1988 Naim Süleymanoğlu Halter 36. 1989 Rıdvan Dilmen Futbol 37. 1990 Arzu Ceylan Tekvando 38. 1991 Derya Büyükuncu Yüzme 39. 1992 Mehmet Âkif Pirim Güreş 40. 1993 Naim Süleymanoğlu Halter 41. 1994 Naim Süleymanoğlu Halter 42. 1995 Türkiye millî futbol takımı Futbol 43. 1996 Naim Süleymanoğlu Halter 44. 1997 Hamza Yerlikaya Güreş 45. 1998 Galatasaray (futbol takımı) Futbol 46. 1999 Halil Mutlu Halter 47. 2000 Halil Mutlu Halter 48. 2001 Halil Mutlu Halter 49. 2002 Süreyya Ayhan Atletizm 50. 2003 Süreyya Ayhan Atletizm 51. 2004 Atagün Yalçınkaya Boks 52. 2005 Hamza Yerlikaya Güreş 53. 2006 Neslihan Demir Voleybol 54. 2007 Kenan Sofuoğlu Motosiklet yarışı 55. 2008 Elvan Abeylegesse Atletizim 56. 2009 Bahri Tanrıkulu Tekvando 57. 2010 Nevin Yanıt Atletizm 58. 2011 Mete Binay Halter 59. 2012 Aslı Çakır Alptekin Atletizm 60. 2013 Arda Turan Futbol 61. 2014 Şahika Ercümen Serbest dalış 62. 2015 Kenan Sofuoğlu Motosiklet yarışı 63. 2016 Taha Akgül Serbest güreş 64. 2017 Ramil Guliyev Atletizm 65. 2018 Ramil Guliyev Atletizm 66. 2019 Rıza Kayaalp Güreş 67. 2020 İbrahim Çolak Artistik jimnastik

2022 YILIN SPORCUSU ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI MI?

68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri bugün verilecek. Henüz ödül töreni yapılmadı. Ödüller açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.

YILIN SPORCUSU ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR BELLİ OLDU MU?

P&G'nin markası Gillette ile Milliyet Gazetesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin en prestijli ödül töreni olan 68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporu Ödülleri'nin büyük jüri toplantısı gerçekleştirildi. Halk oylamasına sunulacak olan 2021 yılının spordaki enleri, jüri tarafından belirlendi.

1954 yılında ilk olarak yapılan Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için spor camiasının önde gelen isimleri jüri toplantısında buluştu.Bu yıl, 68'incisi düzenlenecek, dünya spor tarihinin en prestijli ve uzun soluklu ödül töreni olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri öncesinde adayların belirlenmesi için T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Mehmet Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir başta olmak üzere, Türkiye'nin önde gelen spor yazarları ve spor insanları bir araya geldi.

Gillette'in Yılın Sporcusu Ödülleri'nde 7 yıldır isim sponsorluğunu üstlendiği ve projede kullanılan her bir oyun sosyal sorumluluk projelerine katkı olarak dokunduğu Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde, 2020 yılında 20 okuldan 15 bin öğrenciye spor ekipmanı bağışında bulunuldu.

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