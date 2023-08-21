Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak" iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. 65 yaş üstüne ücretsiz toplu taşıma hakkı kalktı mı merak ediliyor. 5 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma hakkı devam ediyor mu gündeme geliyor. Peki, 65 yaş üstüne ücretsiz toplu taşıma hakkı kalktı mı? Bakanı Göktaş'tan açıklama geldi!

65 yaş üstüne ücretsiz toplu taşıma hakkı kalktı mı ve 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma hakkı devam ediyor mu merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakanı Göktaş, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınması konusunda bilgi verdi. 65 yaş üstüne ücretsiz toplu taşıma hakkı kalktı mı? 65 yaş üstüne ücretsiz toplu taşıma hakkı devam ediyor mu? Detaylar haberimizdedir…

65 YAŞ ÜSTÜNE ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HAKKI KALKTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ücretsiz toplu taşıma hakkıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınmasının kanunla düzenlendiğini belirten Bakan Göktaş, "65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak" iddialarını yalanladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR BAKANI GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin 1 Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 50 artırıldığını anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşım aracı için yaptığımız ödeme 3 bin 375 liraya, Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için desteğimiz 4 bin 500 liraya yükseldi. Diğer büyükşehirlerde, şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız destek 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma aracı için desteğimiz 2 bin 700 liraya yükseltilmiş oldu."

"ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin sürdürdüğünü belirterek, "Bakanlık olarak ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında engelli ve yaşlılarımız için 2015 yılından günümüze kadar 1 milyar 740 milyon lira gelir desteği ödemesi yaptık. Sosyal hizmet anlayışımızı yaşlılarımız, engellilerimiz ve toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırdık. Bakanlık olarak hak temelli anlayışla belirlediğimiz hizmetlerimize başta engelli ve yaşlı vatandaşlarımız olmak üzere her bireyin eşit, tam ve ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla devam edeceğiz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için gereken desteği sürdüreceğiz." dedi.