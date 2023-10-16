65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı? 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hangi günler? Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu ücretsiz taşıma hakkı olan vatandaşlarla ilgili yeni karar aldı. Alınan karara göre 65 yaş üstü kişilerin ücretsiz ulaşım hakkı kısıtlanacak. Halk otobüslerinde 65 yaş üstü vatandaşları kapsayan ücretsiz ulaşım ayın belirli günlerinde olacak.

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hangi günler? ÖHO 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, iptal mi?

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı? 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hangi günler? Halk otobüslerinde 65 yaş üstü vatandaşlar da dahil 18 farklı gruptaki ulaşıma kısıtlama getirilecek. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) üyelerinin aldığı karara göre, 65 yaş üstü vatandaşlardan para alınacak.

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI?

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, Türkiye genelindeki tüm halk otobüslerinde 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu ücretsiz taşıma hakkı olan 18 farklı grup hakkında karar aldıklarını duyurdu.

Soydaş; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sağladığı destekleri yetersiz bulduklarını ifade etti. Söz konusu desteklerin yalnızca 2 günlük maliyetleri karşıladığını söyleyen Soydaş, kendilerinin bugüne kadar fedakarlık yaptığını fakat son raddeye geldiklerini belirtti.

Alınan karara göre ücretsiz seyahat hakkı olan 18 farklı gruptaki yolcuların halk otobüsü kullanımına sınırlama getirildi. 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım halk otobüslerinde ücretli oldu.

Özel halk otobüsleri belediye otobüslerinden farklıdır. Kamu hizmeti veren belediyeye bağlı otobüslerde 65 yaş üstü ulaşımı etkileyen bir karar yoktur.

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM HANGİ GÜNLER?

TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, 18 gruptaki yolcuların her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz taşınacağını aktardı. Soydaş, 65 yaş üstü vatandaşlara seslenerek, "Lütfen kamu araçlarını kullansınlar. Türkiye genelindeki tüm özel otobüsler yalnızca ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak. Geriye kalan 26 gün taşımayacak." dedi.

İSTANBUL'DA ÖHO SİSTEMİ KALKMIŞTI

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) ile İstanbul'a hizmet sağlayan özel halk otobüsü şirketleri (ÖHO) arasında dönüşüm anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, özel halk otobüsleri artık İETT çatısı altında hizmet veriyor.

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