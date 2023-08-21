'65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı' bilmecesi! En net açıklama geldi

65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımın sona erdiğine yönelik haberler kamuoyunda gündem oldu. Türkiye genelinde Özel Halk Otobüsleri'nin bu uygulamayı iptal edileceği iddia edilmişti. Ulaşım zamlarının ardından gündeme oturan iddialara karşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklama yaptı.

65 yaş üstü yaşlı ve engelli vatandaşların faydalanabildiği ücretsiz ulaşım hakkının sona ereceği iddiası tartışmalara yol açtı. Tüm yaşlı vatandaşların faydalanabildiği kartların geçersiz olacağı iddia edilmişti. İddialara karşı açıklamalar peş peşe geldi.

Bazı illerde 65 yaş üstü ücretsiz ulaşımın iptal edildiği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ulaşıma yapılan zamların ardından Özel Halk Otobüsleri'nin 65 yaş üstü vatandaşlardan ücret alacağı haberleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, "DSÖ, 65-75 arasını yaşlı sayılmıyor, bu yaş aralığını indirimli taşıyalım, 75 yaş üstünü ücretsiz taşıyalım dedik." demiş ve ücretsiz taşımanın suistimal edildiğini söylemişti.

"GEREKEN DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise 65 yaş üstü ücretsiz ulaşımla ilgili en net açıklamayı yaptı. Bakan Göktaş; "Bakanlık olarak ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında engelli ve yaşlılarımız için 2015 yılından günümüze kadar 1 milyar 740 milyon TL gelir desteği ödemesi yaptık. Sosyal hizmet anlayışımızı; yaşlılarımız, engellilerimiz ve toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırdık. Bakanlık olarak hak temelli anlayışla belirlediğimiz hizmetlerimize başta engelli ve yaşlı vatandaşlarımız olmak üzere her bireyin eşit, tam ve ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla devam edeceğiz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için gereken desteği sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA YÜZDE 51,52 ZAM YAPILMIŞTI



İstanbul'da kabul edilen toplu taşıma zammına göre yeni ücret tarifesi belli olmuştu. Buna göre tam elektronik bilet ücreti 15 liraya yükseltilmişti. İşte, İETT zamlı ücret tarifesi:

Tam Elektronik Bilet Ücreti 9,90 TL'den 15 TL

Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 4,83 TL'den 7,32 TL

Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 7,09 TL'den 10,74 TL

Tam Abonman Ücreti 777 TL'den 1177 TL

Öğrenci Abonman Ücreti 140 TL'den 212 TL

Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 12,65 TL'den 19,17 TL

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 8,51 TL'den 13,75 TL

Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 100,80 TL'den 152,73 TL

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 40 TL'den 70 TL

Minibüs İndi Bindi Ücreti 7 TL'den 12 TL

Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 792 TL'den 1300 TL

Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 422,40 TL'den 640,02 TL.

BURSA'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, '65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım kartı kalktı' haberleri üzerine, "Şehrimizde böyle bir değişiklik söz konusu değildir" dedi.

Bazı yayın organlarında 'Özel Halk Otobüsleri Birliği, tüm Türkiye'de 65 yaş üstü ücretsiz taşıma hizmetini Ekim ayında durdurma kararı aldı' yönünde çıkan haberler üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'tan bir açıklama geldi.

Başkan Aktaş, "2018 yılından bu yana özel halk otobüsü esnafımızla yapılan anlaşmalar gereği, yolcu başı veya kilometre başı ödeme yapılmaktadır. Ücretsiz seyahatlerin oluşturduğu mali külfet Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilmektedir. Bu eylem kararı, esnafın mağdur olduğu şehirler için gündeme gelmiştir. Şehrimizde böyle bir değişiklik söz konusu değildir" dedi.

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