65 yaş üstü toplu taşıma ücretli oldu mu? SON GELİŞME! 65 yaş üstü otobüs ücretli mi?

Son gelişmelere göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma kullanımıyla ilgili yeni gelişmeler meydana geldi. Daha önce ücretsiz olan bu hizmet, yeni düzenleme ile birlikte Burdur'da ücretli hale geldi. Diğer şehirlerde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, otobüs kullanımı için artık ücret ödemek durumunda kalacak mı merak konusu oldu. Peki, 65 yaş üstü toplu taşıma ücretli oldu mu? 65 yaş üstü otobüs ücretli mi? İşte detaylar...

65 yaş üstü vatandaşlar için toplu taşıma ücretli oldu haberleri birkaç gündür gündemde yerini alıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz olan toplu taşıma yeni yapılan düzenleme ile birlikte Burdur ve Aksaray'da ücretli hale geldi. Vatandaşlar tarafından 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kalkıyor mu sorusu araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda toplu taşımaya yüzde 51,52 oranında zam kararı alındı. Peki, 65 yaş üstü toplu taşıma ücretli oldu mu? 65 yaş üstü toplu taşıma son gelişme nedir? 65 yaş üstü otobüs ücretli mi? Detaylar haberimizde...

TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. İBB'nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, 9.90 TL olan tam bilet 15 TL'ye, öğrenci 4,83 TL'den 7,32 TL'ye çıktı. Taksilerde indi-bindi ücreti ise yüzde 75 zamla 40 TL'den 70 TL'ye yükseldi.

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETLİ OLDU MU?

Türkiye'nin bir çok ilinde 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşımayla ücretsiz olarak seyahat edebilmektedirler. Burdur'da yeni yapılan düzenleme ile 65 yaş üstü için ücretsiz toplu taşıma uygulaması kaldırıldı. Alınan bu karar 1 Ağustos tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Burdur'da uygulanan bu karar sonrasında Aksaray'da da 65 yaş üstü için ücretsiz toplu taşıma uygulaması kaldırıldı.