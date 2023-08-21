65 yaş üstü toplu taşıma ücretli mi olacak? BAKANDAN AÇIKLAMA GELDİ! 65 yaş üstü bedava ulaşım kalktı mı?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için toplu taşıma ücretlendirilmesi konusu gündemde. Bedava ulaşım hakkının kaldırılıp kaldırılmadığı merak konusu oldu. Peki, 65 yaş üstü toplu taşıma ücretli mi olacak? 65 yaş üstü bedava ulaşım kalktı mı? İşte detaylar...

65 yaş üstü toplu taşıma ücretli mi olacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplu taşımaya kullanan vatandaşlar tarafından ücretsiz ulaşım kartı kalktı mı sorusu araştırılmaktadır. 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşımaya ücretli mi binecek merak konusu oldu. Peki, 65 yaş üstü toplu taşıma ücretli mi olacak? 65 yaş üstü bedava ulaşım kalktı mı? Detaylar haberimizde....

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Bir süredir gündemde olan 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşımaya ücretli bineceği yönündeki haberlere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş cevap verdi. Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için gereken desteği sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.