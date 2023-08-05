İstanbullu 65 yaş üzeri vatandaşlar metro, metrobüs, otobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebiliyor. Son günlerde internet üzerinde yer alan iddialar nedeniyle 65 yaş üstü otobüs ücretli mi oldu? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, 65 yaş üstü otobüs ücretli mi oldu? 65 yaş üstü otobüs paralı mı oldu, son durum ne?

65 yaş üstü otobüs ücretli mi oldu? Sorusu, Akaryakıta gelen son zamlardan sonra İstanbulların araştırdığı konulardan oluyor. İBB'nin çeşitli gruplara tanıdığı ayrıcalıklardan 65 yaş üstü vatandaşlarda yararlanıyor ve toplu taşıma araçlarına ücretsiz biniyorlar. Peki, 65 yaş üstü otobüs ücretli mi oldu? 65 yaş üstü otobüs paralı mı oldu, son durum ne?

65 YAŞ ÜSTÜ OTOBÜS ÜCRETLİ Mİ OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) konuyla ilgili yeni bir açıklama yayınlamazken İstanbullu vatandaşlar ayrıcalıklı kartlarıyla toplu taşımayı kullanabilecekler. 65 yaşını ay ve gün olarak dolduran her Türk vatandaşı, bu haktan yararlanabilmektedir. Burdur'da ise 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı. Karar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

İSTANBUL KART 65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ Mİ?

65 Yaş Kart taleplerinizde, ilk kez veya kayıp nedeniyle başvuruda bulunuyorsanız; https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ linki üzerinden online kart başvurusu yapılabilirsiniz. Ayrıca, size en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezine şahsen başvuruda bulunabilirsiniz.