65 yaş otobüs kartı kalkacağı yönünde haberler gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından 65 yaş üstü İstanbulkart kalkıyor mu sorusu araştırılıyor. Peki, 65 yaş otobüs kartı kalkıyor mu? 65 yaş üstü İstanbul Kart kalktı mı? İşte detaylar...

65 yaş üstü vatandaşların kullandığı ücretsiz ulaşım kartının kalkacağı yönünde haberler gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından 65 yaş üstü otobüs kartının akıbeti araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşımaya yüzde 51,52 oranında zam kararı alındı. Toplu taşımaya yapılan zammın ardından 65 yaş üstü toplu taşıma ücretli mi oldu sorusu bir kez daha gündeme geldi. Peki, 65 yaş otobüs kartı kalkıyor mu? 65 yaş üstü İstanbul Kart kalktı mı? Detaylar haberimizde...

65 YAŞ ÜSTÜ OTOBÜS KARTI KALKIYOR MU?

Türkiye'nin bir çok ilinde 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşımayla ücretsiz olarak seyahat edebilmektedirler. Burdur'da yeni yapılan düzenleme ile 65 yaş üstü için ücretsiz toplu taşıma uygulaması kaldırıldı. Alınan bu karar 1 Ağustos tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Burdur'da uygulanan bu karar sonrasında Aksaray'da da 65 yaş üstü için ücretsiz toplu taşıma uygulaması kaldırıldı.