Kurban bayramına sayılı günler kala 65 yaş maaşı bayramdan önce yatacak mı? Yaşlılık maaşı zamlandı ve ödemelerin bayramdan önce gerçekleştirileceğine dair bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, yaşlılık maaşı bağlama işlemleri eksik belge nedeniyle uzayabiliyor. Detaylar haberimizde.

Yaşlılık maaşı zamlandı! 2023 yaşlılık maaşı zamlı asgari ücretin açıklanmasıyla duyurulmuştu. Kurban bayramına sayılı günler kala 65 yaş maaşı bayramdan önce yatacak mı? Sorusu merak edildi. Peki, 65 yaş maaşı bayramdan önce yatacak mı? 65 yaş maaşı ne zaman yatacak? Yaşlılık maaşı bayramdan önce ödenecek mi?

65 YAŞ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Yeni asgari ücretle beraber 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL'den 3 bin 490 liraya yükseldi. Ödemelerin bayramdan önce gerçekleştirileceğine dair bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

YAŞLILIK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

• İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

• 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.