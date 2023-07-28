İstanbullu 65 yaş üzeri vatandaşlar metro, metrobüs, otobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebiliyor. Akaryakıta gelen son zamlardan sonra İstanbulların araştırdığı konulardan biri 65 yaş kartı kalkıyor mu? İstanbul Kart 65 yaş üstü ücretsiz mi? 65 yaş üstü İstanbul Kart iptal mi? Oldu. İşte detaylar…

16 milyon vatandaşın yaşadığı İstanbul'da toplu taşıma araçları herkes için vazgeçilmez konumdadır. İBB'nin çeşitli gruplara tanıdığı ayrıcalıklardan 65 yaş üstü vatandaşlarda yararlanıyor ve toplu taşıma araçlarınaö ücretsiz biniyorlar. Peki, 65 yaş kartı kalkıyor mu? İstanbul Kart 65 yaş üstü ücretsiz mi? 65 yaş üstü İstanbul Kart iptal mi? İşte detaylar…

65 YAŞ KARTI KALKIYOR MU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) konuyla ilgili yeni bir açıklama yayınlamazken İstanbullu vatandaşlar ayrıcalıklı kartlarıyla toplu taşımayı kullanabilecekler. 65 yaşını ay ve gün olarak dolduran her Türk vatandaşı, bu haktan yararlanabilmektedir.

İSTANBUL KART 65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ Mİ?

65 Yaş Kart taleplerinizde, ilk kez veya kayıp nedeniyle başvuruda bulunuyorsanız; https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ linki üzerinden online kart başvurusu yapılabilirsiniz. Ayrıca, size en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezine şahsen başvuruda bulunabilirsiniz.

65 Yaş kategorisindeki kartınız arızalanarak kullanım dışı kaldı ise, yenileme işlemleri için arızalı kartınız ile İstanbulkart Başvuru Merkezlerimize başvuru yapmanız gerekmektedir. Kart alım şartları ve gerekli evraklar hakkında, https://www.istanbulkart.istanbul/kartlarimiz linkini ziyaret edebilir ya da ALO 153 Beyaz Masa ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.