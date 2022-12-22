65 yaş aylığı ne kadar oldu 2023? 65 yaş maaşı kaç TL'ye yükseldi? Yeni yılda zamlı 65 yaş aylığı maaşı kaç lira?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 506 TL olduğunu açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar 65 yaş aylığı ne kadara yükselecek merak etti. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar oldu 2023? 65 yaş aylığı maaşı kaç TL'ye yükseldi? Yeni yılda zamlı 65 yaş aylığı maaşı kaç lira? İşte güncel 65 yaş maaşı ve detaylar...

Asgari ücret 8.500 TL net mi, brüt mü? 2023 yeni asgari ücret ne kadar?

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte staj ücreti, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı ve GSS primi gibi kalemlerde asgari ücrete gelen zam oranında artış oldu. Peki, 65 yaş aylığı maaşı ne kadar oldu 2023? 65 yaş aylığı kaç liraya yükseldi? Zamlı 65 yaş aylığı hangi ay hesaba yatacak? İşte bilgiler...

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLDU 2023?

Aralık ayı boyunca 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzlaşamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kameralar karşısına geçerek 2023 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı. Buna göre yeni asgari ücret, 8 bin 506 TL oldu.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU 2023?

Asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylıklarında değişiklikler yaşandı.

65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterdi. Yeni 65 yaş aylığı 2604 lira oldu.